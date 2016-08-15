Москва, 15 августа, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Для развития инновационного бизнеса необходимо расширить возможности коммерциализации инноваций. К 2020 году в России должно быть создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Сейчас эта цифра не превышает 14 миллионов. Об этом сегодня, 15 августа, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в Новосибирске, сообщается на сайте бизнес-омбудсмена.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Необходимо стимулировать развитие НИОКР и коммерциализацию инноваций! Предприятия должны иметь возможность вычитать затраты на НИОКР из налоговой базы. Компании, которые имеют высокопроизводительные рабочие места, должны пользоваться льготами по социальным налогам. Чаще всего такие предприятия платят высокую заработную плату своим сотрудникам, необходимо поддержать эти компании снижением социальных взносов. Безусловно, инновационному бизнесу нужны налоговые зачеты — 25% от сумм, потраченных на внедрение новых технологий, должны вычитаться из налоговой базы по всем видам налогов» — подчеркнул Титов.

Говоря о ситуации в экономике и бизнесе, Титов оценил положение дел негативно: «В бизнесе есть понятие «черного августа» — сезонного спада оборота и спроса. Для российских предпринимателей весь последний год — будто один черный август. На протяжении шести кварталов снижается ВВП, сокращается количество рабочих мест, падение спроса во многих регионах составляет до 30%. Бизнес находится в неустойчивом состоянии, когда в качестве главной проблемы предприниматели называют неопределенность экономической ситуации».

Кроме того, Титов заявил, что Россия за последние три года потеряла около 6,8 миллиона рабочих мест.

Бизнес-омбудсмен отметил, что для того, чтобы изменить ситуацию в сторону её улучшения, необходимо вкладывать в развитие малого и среднего бизнеса, легализовать теневой бизнес, а также создавать высокопроизводительные рабочие места с использованием новых технологий.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, число безработных в России продолжает стабильно снижаться. По состоянию на 10 августа количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

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