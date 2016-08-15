Богучар, Воронежская область, 15 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Межрегиональный футбольный турнир среди детских команд на кубок ГК «Агро-Спутник» стартовал в Богучарском районе Воронежской области 13 августа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы, в торжественном открытии состязаний принял участие председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Пресс-службы Воронежской областной думы

Соревнования проводятся на стадионе «Юность», в них принимают участие шесть детских футбольных команд — из Москвы, Воронежа, Павловска, Кантемировки, Калача и Богучара.

Председатель Воронежской областной думы отметил, что турнир стал «большим праздником для юных футболистов области».

«Там, где развивается спорт, снижается преступность, а дети учатся дисциплине и ответственности. Благодаря совместным усилиям губернатора Воронежской области, депутатов государственного и регионального парламентов продолжается строительство современной спортивной инфраструктуры в регионе. Только с 2010 по 2015 годы в области построено 319 спортивных объектов. Каждое такое спортивное сооружение — это новый уровень качества жизни. И мы видим, что в области существенно выросло число жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Доля такого населения за пять лет увеличилась вдвое и составила около 40%», — отметил спикер регионального парламента Владимир Нетёсов.

«Спасибо всем тем, кто вкладывает свои силы, энергию, время и средства в развитие детского спорта! В Богучаре таких людей немало. И не случайно этот город сегодня становится новым центром развития детского футбола региона, а, может, и страны!» — сказал Владимир Нетёсов.

В ходе рабочего визита в Богучарский район спикер облдумы встретился с главами поселений. Они обсудили повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и МСУ. Также спикер побывал в МКОУ «Богучарская средняя общеобразовательная школа №1». Он осмотрел отремонтированные за счет федеральных и региональных средств помещения, обсудил с руководством района готовность других школ к открытию 1 сентября и текущие проблемы организации образовательного процесса в сельской местности.