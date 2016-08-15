Бишкек, 15 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Ни один из провайдеров не пожелал принять участие в тендере на подключение школ Киргизии к интернету. Об этом сообщила министр образования и науки Эльвира Сариева на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам Сариевой, летом 2016 года был объявлен государственный тендер на закупку услуг по обеспечению доступом к сети Интернет 600 из 1527 школ, имеющих такую возможность. При этом Эльвира Сариева отметила, что «в кои-то веки Минобрнауки получил средства из республиканского бюджета и стремится дать детям максимум».

«Все, что мы просим — минимальная пропускная способность канала: 10 Мбит/сек в зоне KG, и 2 Мбит/сек вне зоны KG круглосуточно. При этом доступ может быть организован как через медный кабель, так и волоконно-оптический кабель или беспроводной доступ. Казалось бы, достаточно либеральные условия, просто дайте Интернет в школы. Однако подключить 600 школ согласилось только госпредприятие «Кыргызтелеком», но их сумма была намного выше того, что заложено в бюджете…» — добавила она.

Подводя итог, министр заострила внимание на том, что подчиненное ей ведомство объявило повторный тендер на ту же сумму — 163,6 млн сомов (152,88 млн рублей), и на тех же условиях.

«Не дело Минобрнауки заниматься инфраструктурными вопросами, но за доступом к Интернету — широкая трасса к большим знаниям, отложите, пожалуйста, свои узко-ориентированные планы, подумайте о том, что у нас одна шестая часть страны в школе сейчас, и уже завтра они будут основной движущей силой всего в Киргизии!» — резюмировала Эльвира Сариева.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Киргизии пообещало подключить к сети Интернет не менее 1000 общеобразовательных учреждений республики в 2016 году и все школы страны — в 2017 году (в настоящее время к всемирной сети имеют доступ менее 10% школ в стране). Отметим также, что нежелание местных провайдеров принимать участие в тендере может быть связано с тем, что Казахстан недавно увеличил для них тарифы на Интернет в несколько раз.