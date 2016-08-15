Бразилиа, 15 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, обладательница мировых рекордов Елена Исинбаева заявила, что никогда не простит тех, кто отстранил ее от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сообщает 15 августа «Спорт-Экспресс».

ИА REGNUM Елена Исинбаева

"Я с этим никогда не соглашусь и никогда не прощу», — ответила спортсменка на вопрос, согласна ли она с тем, что не получила допуска к Играм.

Исинбаева добавила, что те спортсменки, которые покажут лучший результат в прыжках с шестом в ходе Олимпиады, «будут вторыми по умолчанию».

Исинбаева прилетела в Рио, чтобы объявить о завершении своей спортивной карьеры. Кроме того, спортсменка намерена избраться в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.