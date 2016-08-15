Берлин, 15 августа, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Приезд в Россию министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера нацелен на то, чтобы сохранить отношения с Москвой, без которой невозможно справиться с международными кризисами. Одна из целей визита Штайнмайера — не допустить гуманитарную катастрофу в Сирии, в чём может помочь Россия. Такое мнение высказал корреспондент телеканала N24 Кристоф Ваннер.

en.kremlin.ru Франк-Вальтер Штайнмайер

Корреспондент телеканала подчёркивает, что Россия за последние годы «стала серьёзным соперником», окрепнув под руководством президента РФ Владимира Путина. Ваннер озвучил, каких тем должны были коснуться российско-германские переговоры в Екатеринбурге.

«Ключевое слово здесь не только Украина, но и Сирия. Именно этим двум темам сегодня будет уделено особое внимание», — сказал он.

Отмечается, что наиболее нестабильна ситуация сегодня именно в Сирии, особенно — в провинции Алеппо. Здесь назревает гуманитарная катастрофа: почти два миллиона человек не имеют возможности пить чистую воду — у них нет к ней доступа.

Москва же, как считает Ваннер, может повлиять на ситуацию, потому что её позиции в Сирийской Арабской Республике очень укрепились. Штайнмайер настроен убедить российскую сторону в том, чтобы помочь жителям Алеппо, может быть, даже при помощи «воздушного моста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Штайнмайером заявил, что Россия по-прежнему обеспокоена проблемой отсутствия размежевания умеренной оппозиции от террористов. Он подчеркнул, что нельзя допустить, «чтобы в Сирии восторжествовали террористические отряды международного терроризма».