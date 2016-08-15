Цель визита Штайнмайера — призвать Россию спасти жителей Алеппо — СМИ
Берлин, 15 августа, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Приезд в Россию министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера нацелен на то, чтобы сохранить отношения с Москвой, без которой невозможно справиться с международными кризисами. Одна из целей визита Штайнмайера — не допустить гуманитарную катастрофу в Сирии, в чём может помочь Россия. Такое мнение высказал корреспондент телеканала N24 Кристоф Ваннер.
Корреспондент телеканала подчёркивает, что Россия за последние годы «стала серьёзным соперником», окрепнув под руководством президента РФ Владимира Путина. Ваннер озвучил, каких тем должны были коснуться российско-германские переговоры в Екатеринбурге.
«Ключевое слово здесь не только Украина, но и Сирия. Именно этим двум темам сегодня будет уделено особое внимание», — сказал он.
Отмечается, что наиболее нестабильна ситуация сегодня именно в Сирии, особенно — в провинции Алеппо. Здесь назревает гуманитарная катастрофа: почти два миллиона человек не имеют возможности пить чистую воду — у них нет к ней доступа.
Москва же, как считает Ваннер, может повлиять на ситуацию, потому что её позиции в Сирийской Арабской Республике очень укрепились. Штайнмайер настроен убедить российскую сторону в том, чтобы помочь жителям Алеппо, может быть, даже при помощи «воздушного моста».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с германским коллегой Штайнмайером заявил, что Россия по-прежнему обеспокоена проблемой отсутствия размежевания умеренной оппозиции от террористов. Он подчеркнул, что нельзя допустить, «чтобы в Сирии восторжествовали террористические отряды международного терроризма».