Симферополь, 15 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура опротестовала приказ директора ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» об утверждении прейскуранта цен на посещение и проведение экскурсий на территории заповедника, сообщает 15 августа пресс-служба прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ходе проверки выяснилось, что приказом была установлена плата от 60 до 200 рублей за посещение 23 природных достопримечательностей, среди которых зубцы Ай-Петри, пещеры Трехглазка, Ялтинская и Геофизическая, водопады Учан-Су и Серебряные струи и другие.

Вместе с тем, как пояснили в прокуратуре, ограничение доступа к природным объектам не связывается с необходимостью внесения соответствующей оплаты — плата может взиматься только за предоставление услуг.

Поскольку деятельность, определенная как «посещение экологического объекта» и «пользование рекреационным благоустройством», не является отношениями по предоставлению услуг, приказ об утверждении прейскуранта цен на платные услуги был опротестован — рассмотрение акта реагирования контролируется прокуратурой.

Отметим, что в июле 2015 года Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура также опротестовывала плату за посещение Ялтинского горно-лесного природного заповедника — за ряд маршрутов к водопадам, пещерам, скалам и другим экологическим объектам была установлена плата в размере от 50 до 150 рублей. В итоге, протест был удовлетворен, и плата за допуск в заповедник отменена.