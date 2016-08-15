Москва, 15 августа, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В Москве за сутки 15 августа выпало рекордное количество осадков: предыдущий рекорд столетней давности превышен вдвое, сообщает Гилрометцентр.

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По данным на станции ВДНХ, с начала суток выпало 48 мм осадков, что в два раза больше, чем рекорд 1887 года — тогда выпало 25,2 мм осадков.

В Подмосковье выпало за сутки от 58 мм до 73 мм осадков. По прогнозам синоптиков, дождь в Московском регионе прекратится ближе к ночи на 16 августа.