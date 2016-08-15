Волгоград, 15 августа, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Бывшему мэру Волгограда и теперь уже бывшему кандидату в депутаты Государственной думы РФ седьмого созыва Евгению Ищенко не удалось обжаловать в суде отказ в регистрации на участие в предстоящей федеральной избирательной кампании. По информации областного суда Волгоградской области, не согласившись с решение региональной избирательной комиссии, не зарегистрировавшей Ищенко кандидатом, претендент на депутатский мандат пошел искать справедливости в судебной инстанции.

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Бывший мэр Волгограда идёт на выборы в Госдуму РФ

Однако в удовлетворении иска Евгению Ищенко было отказано. Истец указал, что облизбирком обязан был поверить подписи выборочно, а не все 100%, передает «Волгоградское деловое телевидение». Между тем, центральная избирательная комиссия РФ решение облизибркома в части отказа Ищенко в регистрации сочла законным. Волгоградский областной суд, в свою очередь, счел законными действия обизбиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва Евгений Ищенко выдвинулся в качестве самовыдвиженца по Волгоградскому одномандатному округу №81 5 июля. Евгению Ищенко необходимо было заручиться поддержкой более 14 тыс. избирателей. Подписи кандидат собрал, однако проверка их подлинности, проведенная комиссией избиркома, выявила 22% недействительных. На этом основании было принято решение об отказе в регистрации на выборах в Госдуму.

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