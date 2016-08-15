Воронеж, 15 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Выборы, виды на урожай, самые громкие ЧП: самое интересное, о чем писала на минувшей неделе воронежская пресса, — в обзоре ИА REGNUM.

Alex Beltyukov Вертолет

Урожай вопреки прогнозам

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и плохое состояние озимых в начале весны, в 2016 году в Воронежской области планируют собрать от 4 млн т до рекордных 4,6 млн т зерна, об этом в номере от 9 августа пишет «Коммерсантъ-Черноземье».

Издание цитирует вице-губернатора Виктора Логвинова, который сообщил, что урожай этого года ожидается рекордным — 4,613 млн тонн. До сих пор лучшим был показатель в 4,47 млн т (после доработки). В перспективе, уверен чиновник, регион может выйти на сбор пяти миллионов тонн зерна (на конец недели урожай составил 3 млн тонн — прим. ИА REGNUM ). Урожайность в первоначально оприходованном весе составляет 35 ц/га (28 ц/га в прошлом году).

При этом, отмечает издание, показатель 4 млн тонн для региона станет крайне успешным — еще в марте на совещании под председательством заместителя главы Минсельхоза заявлялось, что состояние озимых в регионе вызывает большие опасения — на тот момент лишь 13,5% из них находилось в хорошем состоянии, почти 40% — в плохом.

«Мы ожидали, что придется пересевать больше 40% озимых. Но прошедшие дожди и эффективная работа аграриев исправили ситуацию», — цитирует издание Логвинова.

«Более 70% полученного в 2016 году зерна (3,1 млн т) планируется направить на собственные нужды региона. Именно на необходимости увеличения собственного потребления зерна настаивает губернатор Алексей Гордеев (предоставление больших субсидий сектору животноводства даже стало объектом внимания со стороны Федеральной антимонопольной службы). На промышленные нужды планируется направить 1,1 млн т, в том числе 750 тыс. — на производство муки (430 тыс. из них — на хлебопечение), 150 тыс. т — на производство круп, 200 тыс. т — на производство пива и солода, 1,5 млн т — на корм скоту (поголовье КРС и свиней в регионе за год значительно выросло); еще 350 тыс. т должно пойти на семена».

«Как пояснил «Ъ» господин Логвинов, уже второй год подряд воронежские аграрии могут не поучаствовать в государственных закупочных интервенциях. Закупочные цены сейчас составляют 9−10,5 тыс. руб. за тонну пшеницы нового урожая третьего класса и 7,5−9 тыс. руб. за тонну четвертого класса. Утвержденный правительством РФ предельный уровень минимальных цен на пшеницу при проведении интервенций составляет 10,9 и 10,4 тыс. руб. за тонну третьего и четвертого класса соответственно. В облправительстве ожидают, что при налаженных каналах поставок воронежские аграрии смогут продавать зерно по ценам более высоким, чем установившиеся на торгах в ходе интервенций».

«Ключевой проблемой господин Логвинов назвал возможный отток продовольственной ржи из Воронежской области: «Сложилась сложная ситуация с дефицитом ржи на юге России. А потребность нашей области составляет порядка 30 тыс. т ежегодно, в то же время в последние два года посевы ржи в хозяйствах региона сократились. Поэтому мы рекомендуем аграриям расширять посевы, а переработчикам — быстрее закупать рожь в регионе, пока цена снизилась до уровня 8 тыс. руб. за тонну». По словам господина Логвинова, в облправительстве опасаются резкого роста цен. Примечательно, что предельный уровень минимальных цен на рожь при проведении интервенций сейчас утвержден на уровне 7,4 тыс. руб. В среднем в 2011—2015 годах валовой сбор ржи в Воронежской области составлял 57,1 тыс. т, но в 2015 году, по данным Росстата, снизился до уровня 36 тыс. т (после доработки)».

Воронежские связисты запустили в серийное производство «Лесостепь»

Воронежская «Лесостепь» обеспечит ремонт армейских комплексов — об этом 12 августа пишет «Российская газета».

По данным издания, воронежский концерн «Созвездие» запустил в серийное производство новую аппаратуру — мобильные мастерские «Лесостепь», с помощью которых стало значительно проще устранить любую поломку в комплексах радиоэлектронного подавления «Борисоглебск-2».

Первую партию мобильных мастерских «Лесостепь» армия получит в конце 2016 года.

«Аппаратные технического обеспечения РБ-805А «Лесостепь» позволяют протестировать громоздкое оборудование в полевых условиях. Корпус АТО со всеми необходимыми для диагностики приборами установлен на шасси КамАЗ высокой проходимости, на прицепе — ремонтная мастерская. Проверка комплексов «Борисоглебск-2» идет в автоматизированном режиме: специальная программа анализирует причины отказов техники, после чего происходит перенастройка или замена отдельных модулей», — пишет «РГ».

«Борисоглебск-2» — базовый комплекс радиоэлектронного подавления средств радиосвязи противника. Раньше проверка этого изделия осуществлялась вручную, занимая от нескольких часов до нескольких дней, что существенно замедляло восстановительный процесс. Благодаря АТО время технической диагностики составных частей сократилось до пяти-десяти минут, скорость тестирования средств информационно-технического сопряжения — до 40 минут», — пояснил изданию заместитель начальника НТУ АО «Концерн «Созвездие» Виктор Калугин. До нового года в роты радиоэлектронной борьбы ВС РФ поступит шесть аппаратных такого типа.

«Дайте жалобную книгу!»

«Избирательная комиссия Воронежской области обратилась в ГУ МВД по региону с просьбой установить изготовителя и пресечь распространение листовки в поддержку кандидата в депутаты Госдумы Аркадия Пономарева, выдвинутого «Единой Россией». В листовке той пересказывается биография кандидата Пономарева и его заслуги перед воронежцами. В общем, обычная предвыборная агитация. Только — без выходных данных», — сообщил 12 августа портал «Время Воронежа».

«Также облизбирком направил запрос региональной редакции одной из федеральных газет: на каком основании на страницах этого издания была опубликована горячая линия, в ходе которой тот же Аркадий Пономарев отвечал на вопросы? Данная публикация, по мнению избирательной комиссии области, тоже выглядит вполне агитационной, но указаний на это нигде нет».

В то же время, отвечая на вопрос издания о жалобах на другого кандидата от «ЕР», Евгения Ревенко, Владимир Селянин сообщил, что таких жалоб не поступало.

«Он — федеральный чиновник, показывают его по федеральным каналам. Это вне нашей компетенции. Но, насколько мне известно, на Евгения Ревенко поступила жалоба в Центризбирком. К нам пока информация на его счет не поступала», — сказал Селянин.

«В принципе, все наблюдатели сходятся во мнении, что самый вал нарушений пойдет после 20 августа, когда вести агитацию можно будет в зарегистрированных средствах массовой информации. Именно в этот период, как показывает опыт, активизируются ресурсные кандидаты, имеющие доступ к этим СМИ», — отмечает автор статьи.

«Старший брат» обойдется в 12 млн

В 12 миллионов рублей обойдется оснащение камерами воронежских избирательных участков на выборах в Государственную думу. ОБ этом 11 августа сообщило РИА «Воронеж».

Установка системы видеонаблюдения на каждом избирательном участке в Воронеже обойдется в 30 тыс. рублей, всего же в областном центре в единый день голосования откроется около 400 участков. При этом деньги, как сообщается, планируют получить от компаний, «отвечающих за организацию связи», — в бюджете, заложенном на проведение избирательной кампании, деньги на камеры просто не предусмотрены.

«До сих пор перед глазами плачущие от дикой боли дети»

Газета «Мое!» 11 августа публикует статью, посвященную крушению прогулочного вертолета. В результате аварии тогда пострадали пять человек, в том числе трое детей — все с тяжелыми травмами госпитализированы.

«Помню ли я, как всё случилось? Я этот ужас никогда не забуду, — рассказал журналистам свидетель катастрофы Олег Ярош. — До сих пор в глазах плачущие от дикой боли дети и дымящийся вертолёт…»

«В то воскресенье Олег с семьёй приехал отдыхать на дачу в село Борки. Вместе с детьми он решил половить рыбу на лодке. Но, отплыв не больше 100 метров от дома, он увидел летящий вертолёт».

«Вертолёт летел быстро и очень низко, метрах в 10 над водой, — вспоминает Олег. — Внезапно я услышал хлопки. Конечно, я испугался, ведь со мной дети, а тут кто-то стреляет сверху. Потом я понял, что эти звуки от того, что машина зацепилась за линию электропередачи… Ещё какая-то пара секунд — и вертолёт рухнул в камыши…»

«Трагедия случилась около часа дня. В это время на реке было много людей, а летательный аппарат упал примерно в трёхстах метрах от оживлённого пляжа и в ста метрах от дачных домов. Упал вертолёт в густые заросли камышей на берегу, и только благодаря этой «подушке» машина не затонула в реке и спасла жизнь тем, кто находился на борту, — троим детям 6, 11 и 13 лет, 20-летней девушке и 54-летнему пилоту. Олег Ярош поспешил к берегу, высадил детей у дома и хотел плыть на своей лодке к вертолёту. Но на помощь вызвался сосед Олега Фёдор, у которого был моторный катер, на нём мужчины за пару минут добрались до места крушения».

«Из вертолёта валил густой дым, и мы услышали плач детей, — рассказывает Олег. — По профессии я медик, поэтому долго думать было нельзя, нужно было скорее детей достать. Одного за другим я вытаскивал их и передавал соседу Фёдору, а он уже нёс их на катер. Конечно, ребята были испуганы, у 6-летнего мальчика был перелом руки, у девочек — травмы головы и много ссадин. Все они были в крови…»

«Я помогал 13-летней Анечке, — вспоминает Константин. — У девочки был сильнейший шок. Она всё время кричала, что боится умереть. Я поливал её спину водой, обмывал раны. У неё была оторвана мочка уха, рассечена бровь до кости. Мне и женщине из ближайшего дома кое-как удалось её успокоить. Очень стойко себя вёл шестилетний Ванечка. У него была сломана рука, но он не кричал. Аккуратно поддерживал свою ручку. Его мы тоже помыли. Все дети были в тине, иле, водорослях…»

Издание пишет, что прогулку на вертолете «Робинсон R-66» (принадлежал вертолётному клубу «Солнечный») в тот день заказали две семьи — для своих детей. По предположению журналистов, прогулочный маршрут пролегал над окрестностями Рамонского района, рекой Воронеж, самой Рамонью и замком принцессы Ольденбургской.

«По словам очевидцев, «Робинсон» летел очень низко и даже делал в воздухе рискованные манёвры. Кстати, жители Рамони и сотрудники музея — замка принцессы Ольденбургской — уже высказывали корреспондентам «Моё!» жалобы относительно низкой высоты пролёта прогулочных вертолётов над замком».

«Очевидцы на месте ЧП пытались выяснить у пилота, что произошло, но мужчина отвечал, что и сам этого не понял. «Было очень жарко, мне стало плохо», — говорил он. После падения вертолёт перевернулся, хвостовая балка отломилась. Восстановлению машина стоимостью более миллиона рублей не подлежит».

Вынужденная посадка

О другом авиапроисшествии 14 августа сообщила «Комсомольская правда — Воронеж».

Как пишет издание, «самолёт авиакомпании «Руслайн», выполнявший рейс из Липецка в Сочи, в 12:20 совершил аварийную посадку в воронежском аэропорту из-за внештатной ситуации: в стекле кабины пилотов образовалась трещина. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали в пресс-службе аэропорта. На борту находились 51 пассажир и три члена экипажа. Авиакомпания обещает отправить всех пассажиров до места назначения другим самолетом, эта проблема сейчас решается».