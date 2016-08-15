Москва, 15 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Экологическая палата России обратилась к министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому с просьбой повлиять на деятельность международной природоохранной организации WWF в России. Как сообщает газета «Гринсити», в письме министру сопредседатель Экологической палаты Владимир Коптев-Дворников просит обязать WWF России провести публичный отчет по программе восстановления популяции леопардов на Кавказе.

Иллюстрация Экологической палаты РФ «Панда съела леопарда»

Старт этой программы пришелся на 2007 год, и через 9 лет завершился первый этап проекта. Три леопарда, выращенные в искусственных условиях, были выпущены в июле этого года на свободу в 60 км от Сочи. Экологическая палата России неоднократно критиковала WWF России за постоянный перенос сроков выпуска леопардов. Опубликованные сочинским блогером Александром Валовым документы, по мнению Экологической палаты, «указывают на масштабные растраты по деньгам проекта, которые допустил директор фонда Игорь Честин».

На официальные запросы коллег WWF не ответила, ведь, по словам Коптева-Дворникова, «речь идет о миллионах рублей, которые были, по сути проедены директором WWF России и его сотрудниками. Именно эти деньги не достались леопардам». В своем письме, Коптев-Дворников призывает министра Донского «не дать наживаться иностранным фондам на наших животных». При этом ранее, появилась информация, что WWF России совместно с научными организациями начинает проект по поддержанию популяции белого медведя в Арктике.

WWF России избегает и запросов журналистов по этой теме. Директор WWF Россия Игорь Честин на просьбу корреспондента «Аргументов недели» сообщить, когда организация предоставит публичный отчет о расходах по программе восстановления леопарда, порекомендовал обратиться в информационную службу своей же организации. Там, в свою очередь, попросили позвонить через час. Через час сообщили, что идет совещание и ответа на вопрос так и не последовало.

Ранее сопредседатель Экологической палаты Вадим Петров обращался к директору WWF России с призывом: «Господин Честин, отчитайтесь по леопардам, символу Олимпиады, прежде чем браться за символ России — медведя!». Теперь от министра Донского требуют исключить Игоря Честина из Общественного совета при Минприроды, если он и далее будет уклоняться от публичного отчета о движении спонсорских средств для леопардов.