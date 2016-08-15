Ереван, 15 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Азербайджан встретился с главой республики Ильхамом Алиевым. «То, что касается задач, стоящих перед военными ведомствами двух стран, то в сегодняшней и завтрашней нашей работе постараемся предусмотреть все то, о чем вы договаривались с президентом России в части военного и военно-технического сотрудничества», — цитирует Шойгу пресс-служба министерства обороны России.

mil.ru Сергей Шойгу встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым

Уточняется, что в дальнейшем, на встрече Сергей Шойгу и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества двух стран, проблемы международной и региональной безопасности.

Примечательно, что 12 августа с визитом в Москве находился министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

«Визит в Москву осуществляется по приглашению главы оборонного ведомства России генерала армии Сергея Шойгу», — сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана в преддверии визита.

На следующий день — 13 августа, пресс-служба Минобороны Армении проинформировала, что министр обороны страны Сейран Оганян отправился в Москву. «Делегация во главе с Оганяном в столице России примет участие в заключительном этапе соревнований «Международные армейские игры — 2016», который состоится 13 августа. Делегация Армении также примет участие в торжественной церемонии закрытия игр», — говорилось с сообщении.

16 августа в Ереване состоится заседание Совета министров обороны стран ОДКБ, для участия в заседании в Ереван прибудет также делегация оборонного ведомства России. Пока не ясно, на каком уровне будет представлена российская делегация, но принимая во внимания последние контакты главы минобороны России, вполне возможно, что в Ереване прибудет именно Сергей Шойгу.

О том, что в Баку, во время переговоров с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым состоится обмен мнениями по проблематике Нагорного Карабаха, заявил лишь официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенко.

Хотя в официальных пресс-релизах практически нет упоминаний о том, что во время встреч министра обороны России с военно-политическим руководством Азербайджана и министром обороны Армении обсуждались детали Карабахского урегулирования, по словам эксперта, пожелавшего остаться неназванным, основной темой переговоров был именно Карабах.

Упомянутым встречам Сергея Шойгу предшествовали переговоры президента России Владимира Путина с лидерами всех стран региона, так или иначе заинтересованных в решении Нагорно-Карабахского конфликта.

8 августа в Баку состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана. До начала саммита Владимир Путин провел переговоры с Ильхамом Алиевым, где речь зашла о Карабахе. Путин заверил, что Россия будет стремиться к тому, чтобы Азербайджан и Армения нашли компромиссное решение.

9 августа президент России в Санкт-Петербурге провёл первую после инцидента с Су-24 встречу с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Последний, как и всегда, продолжает выступать с агрессивных проазербайджанских позиций. Однако, если после четырёхдневной войны в Карабахе в начале апреля, Эрдоган называл Россию стороной Нагорно-Карабахского конфликта, то после встречи в Санкт-Петербурге глава Турции дал понять, что благодаря работе Владимира Путина в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта есть подвижки.

«США, Франция и Россия за более чем 23 года не смогли урегулировать Нагорно-Карабахский конфликт. В настоящее время президент России Владимир Путин работает над этим вопросом», — сказал Эрдоган.

10 августа в Москве лидер России провёл встречу со своим коллегой из Армении Сержем Саргсяном.

«В ходе переговоров мы уделили серьёзное внимание и Нагорно-Карабахскому урегулированию. В том числе с учётом результатов трёхстороннего саммита Армения — Россия — Азербайджан 20 июня в Петербурге и моей недавней встречи, как вы знаете, с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым в Баку только что, 8 августа», — сказал Путин на итоговой пресс-конференции.

Он выразил надежду, что Армения и Азербайджан смогут выйти на компромиссное — без победителей и побеждённых — урегулирование имеющихся противоречий.

По мнению политического обозревателя ИА Станислава Тарасова, после переговоров президента России Владимира Путина в Баку в формате трехстороннего саммита Азербайджан-Россия-Иран, в Санкт-Петербурге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и в Москве с президентом Армении Сержем Саргсяном, проблема урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта стала обрастать легендами и фактами, происхождение которых носит сомнительный характер. Это при том, что президент Путин четко обозначил позицию России в этом вопросе: Москва не навязывает конфликтующим сторонам своего сценария действий, призывает Баку и Ереван действовать так, чтобы «не было ни победителей, ни побежденных», следовать духу и букве достигнутых венских и санкт-петербургских соглашений.

«Однако почему-то многие турецкие, азербайджанские да и некоторые армянские СМИ заявляют, что после примирения с Турцией у Москвы якобы появились «альтернативные варианты действий в регионе — в целом, и в отношении урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта — в частности». При этом такой информационной комбинации активно подыгрывают турецкие и азербайджанские официальные лица. Так, президент Турции Эрдоган после завершения визита в Санкт-Петербург заявил в своем самолете журналистам, что «в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта есть подвижки», и что «эта проблема может рассматриваться в трехстороннем формате сотрудничества Турция-Азербайджан-Россия», — пишет Тарасов. — Турция начала переговоры с Москвой по урегулированию конфликта или только собирается вступить в этот процесс — вопрос, на который нет ответа».