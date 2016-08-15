Екатеринбург, 15 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Россия по-прежнему обеспокоена проблемой отсутствия размежевания умеренной оппозиции от террористов. Об этом 15 августа по итогам переговоров с главой МИД Германии Франк-Вальтером Штайнмайером заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Radulescu Andrei Террористы

По его словам, проблема, которая остаётся «актуальной, но до сих пор не решается» — это «размежевание умеренной оппозиции от запрещённых в РФ террористических организаций ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусры». В свою очередь, последняя «недавно сменила вывеску, но от этого не изменила своей сущности».

«Тревожит и то, что многие так называемые «умеренные» оппозиционеры все чаще координируют свои действия с этими террористами», — сказал Лавров.

По словам министра, нельзя допустить, «чтобы в Сирии восторжествовали террористические отряды международного терроризма».

Напомним, Россия неоднократно настаивала на необходимости размежевания так называемой «мирной» оппозиции в Сирии от террористов и выдвигала соответствующее требование США. В ответ Вашингтон просил Москву дать отсрочку на проведение данной операции, однако, несмотря на условленные сроки, до сих пор размежевания «оппозиционеров» от террористов не произошло.