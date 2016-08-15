Тверь, 15 августа, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Памятная доска организатору мемориального комплекса Славы воинам-сибирякам в Бельском районе Тверской области Ксении Пальминой торжественно открыта 14 августа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, в церемонии принял участие исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области

Ксения Пальмина провела большую работу по увековечиванию памяти советских солдат, павших на бельской земле. Благодаря ее активному участию на месте воинского захоронения в районе деревни Плоское сооружен мемориальный комплекс, который ежегодно становится центром мероприятий ко Дню памяти воинов-сибиряков.

Очень важно помнить о тех, кто занимается столь важной в деле патриотического воспитания работой, убежден Игорь Руденя.

Автор мемориала, заслуженный архитектор России Геннадий Туманник поблагодарил местную и областную власти за этот значимый для сибиряков шаг.

Мемориал славы в Плоском был открыт 20 лет назад, в августе 1996 года, на братской могиле, где покоятся останки более 12,5 тысячи солдат 6-го сибирского добровольческого стрелкового корпуса, погибших в 1942 году, в ходе стратегической операции «Марс» в 1942 году.

Ксения Пальмина — уроженка Красноярска, инженер-металлург, бывшая сотрудница завода имени Кузьмина, член Президиума Новосибирского отделения Российского фонда культуры. Идея создать памятник воинам-сибирякам, погибшим в годы войны, пришла ей в 1990-х годах, на реализацию идеи потребовалось несколько лет — были сложности и с финансированием, и со строительством.