Москва, 15 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Министр спорта России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что подал документы на участие в выборах на пост руководителя РФС: есть ряд задач, которые нужно решать в РФС, пишет газета «Известия».

kremlin.ru Владимир Мутко

"Я подал документы. Радости никому не доставлю, кто думает, что я их не подам», — сообщил Мутко.

Министр спорта заверил, что собирается заниматься развитием футбола в России как минимум до 2018 года: на нём будет лежать вся ответственность за российский футбол.

«Моя задача сейчас еще раз стабилизировать ситуацию — экономическую, организационную. Еще есть проблемы, которые нужно решить, надо наладить нормальное управление», — сообщил он.