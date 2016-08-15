Москва, 15 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. С 15 августа 2016 года все частные автобусные маршруты Москвы перевели на единые способы оплаты проезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Студенты, пенсионеры и другие льготные категории граждан могут использовать социальную карту. Также сохраняется возможность рассчитаться наличными и приобрести билет на единичную поездку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутки

«С 15 августа в автобусах должны действовать любые городские билеты и социальные карты. Транспорт, в котором принимают оплату только наличными, работает нелегально. Изменения коснулись всех округов столицы за исключением ТиНАО и ЗелАО», — заявили в пресс-службе.

К перевозке пассажиров в столице допускают только компании, качество сервиса которых соответствует новым требованиям. В 2015 году все частные маршруты выставили на открытые аукционы, по итогом которых отобрали 8 перевозчиков. С победителями заключены государственные контракты сроком на пять лет. На многие маршруты частные перевозчики впервые вывели автобусы большой вместимости, рассчитанные на перевозку до 100 человек.

«Пассажиры теперь легко отличат легального перевозчика. Автобусы частников одного — ярко-синего цвета. В салоне обязательно должен быть валидатор для оплаты проезда городскими билетами. Если перевозчик не предлагает такую возможность, он работает нелегально. Такие компании часто нарушают нормы безопасности: превышают скорость, опасно маневрируют на дороге, чтобы сэкономить, отказываются от страховки здоровья пассажиров, не выдают билет», — заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков.

Напомним, для работы по новым стандартам коммерческие перевозчики инвестировали в транспортный комплекс Москвы 10 млрд рублей: закуплено почти 2 000 современных автобусов. Транспорт оборудован системами климат-контроля и видеонаблюдения, голосовым оповещением об остановках. До конца 2016 года в столице появится более 2,5 тысяч новых автобусов.