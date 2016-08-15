Москва, 15 августа, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Москве на смену тропической жаре пришли ливни. В ночь с 14 на 15 августа 2016 года в городе выпало более половины месячной нормы осадков — подтопления зафиксированы в 50 местах. Из-за дождя задерживается движение общественного транспорта. Коммунальные службы продолжают ликвидировать скопления воды на дорогах. По прогнозам синоптиков, дождь продлится до вечера. Однако в повторяющихся потопах виновата не только погода.

publicdomainpictures.net Дождь

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Вода скапливается на городских улицах из-за устаревшей системы ливневой канализации, кроме того дождеприемные колодцы забиваются бытовым мусором и не пропускают огромные потоки воды, сообщила корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»).

По ее словам, из-за обильных дождей коммунальные службы не успевают оперативно ликвидировать последствия. «Ситуация нормализуется к вечеру, когда ливни закончатся, вода уйдет», — отметила она.

В городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, ожидается еще 20−30 мм осадков, в отдельных районах возможны гроза и град. Порывы ветра могут достигать 12−17 м/с.

По данным «Мосводостока» выявлено около 228 мест возможного скопления воды на территории столицы. Коммунальщикам предписано взять под особый контроль объекты улично-дорожной сети и дворовые территории, службы метрополитена переведены на усиленный режим работы.

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Как сообщил Гидрометцентр России, предупреждение о сильных дождях действует в течение дня, уже 16 августа циклон отойдет на север. «Сильные дожди оставят центральные области, погода дня два будет прохладной, днем не выше 22°. Начиная с четверга температура опять должна повышаться, а вероятность осадков будет все меньше и меньше», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ситуация с подтоплениями в Москве повторяется из года в год, заявил корреспонденту ИА REGNUM заслуженный конструктор России, академик Глеб Васильев. «Потопы будут еще. Потому что у нас ливневку надо менять, чистку производить своевременно. Финансов не выделяют на ливневую канализацию, а только на перекладку свежего асфальта и бордюров», — подчеркнул он.

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Напомним, предыдущие сильные подтопления в Москве фиксировали в июле 2016 года. Тогда из-за резкого ураганного ветра с дождем в городе было повалено более 1000 деревьев и подтоплено несколько улиц. Разгул стихии повторялся. По прогнозам экспертов, сильные ливни станут обыденностью. Как поясняли экологи, разрушительные шторма — следствие изменения климата.