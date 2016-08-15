Таллин, 15 августа, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Шведский телекоммуникационный концерн Telia готовится реализовать в Эстонии проект высокоскоростного Интернета 5G с 2017 года. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 августа, сообщили в пресс-службе эстонского представительства концерна со ссылкой на итоги встречи руководителя предприятия Йохана Деннелинда и главы эстонского отделения Дана Стрёмберга с министром экономики и связи, членом правящей праволиберальной Реформистской партии Кристеном Михалом.

geralt Высокоскоростной интернет

Представители концерна познакомили министра с долгосрочной стратегией компании в Эстонии и познакомились с государственным видением цифрового развития страны.

Telia планирует одновременно запустить сеть 5G-Интернета в 2018 году в двух столицах — Стокгольме и Таллине. Это потребует серьезных инвестиций, инновационных технологических решений, отметили в компании. Реализация проекта позволит заметно повысить качество и скорость интернет-соединения в Эстонии и будет способствовать развитию цифрового сообщества в Эстонии. Партнером Telia по проекту в Скандинавии и Эстонии стала другая шведская компанияEricsson, которая отвечает за технологии.

Напомним, в 2009 году эстонское представительство совместного шведско-финского предприятия TeliaSonera запустило в Эстонии первую сеть 4G. В январе 2016 года завершилось поглощение эстонского IT— госпредприятия Eesti Telekom, владевшего брендами EMT и Elion, концерном Telia Sonera — новое предприятие получило название Тelia Eesti.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Эстонии продало осенью 2009 года государственную долю Eesti Telekom шведско-финскому концерну Telia Sonera за 328 млн евро. Решение правительства Эстонии о продаже госдоли Eesti Telekom было связано с попытками сбалансировать негативный бюджет 2009 года.

Читайте также: Известные эстонские бренды в IT-сфере стали историей