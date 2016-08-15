Ростов-на-Дону, 15 августа, 2016, 10:31 — ИА Регнум. За встречей футбольного клуба «Ростов» и питерского «Зенита», которая состоялась в северной столице, внимательно следил бывший рулевой желто-синих Курбан Бердыев. Экс-наставник не только переживал за команду. Судя по всему, туркменский специалист давал ценные указания в телефонном режиме тренерскому штабу по ходу игры. Как сообщил и.о. главного тренера донского клуба Дмитрий Кириченко, перед игрой Бердыев заходил в раздевалку к футболистам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

vk.com/fcrostov После матча с «Уралом»

Что сказал игрокам Бердыев, Кириченко не уточнил. Подводя итоги встречи, исполняющий обязанности наставника разделил игру с «Зенитом», которая завершилась со счетом 3:2 в пользу питерцев, на две части.

«До удаления Александра Гацкана мы полностью контролировали ход игры и создавали моменты. Когда капитан ушел с поля, то пришлось очень тяжело. Мы постоянно оборонялись, а силы у ребят ограничены, у нас пятая игра за 20 дней», — привели слова тренера в пресс-службе ФК «Ростов».

В соцсетях активно обсуждали поражение «Ростова», болельщики выдвигали предполагаемые причины проигрыша. Но практически каждый комментатор назвал Бердыева «человеком с большой буквы».

«Всем, кто оскорблял Бердыева и думал, что он кинул команду перед важной игрой с «Аяксом». Он оставил команду официально, но доказал всем, что деньги далеко не главное в жизни. Видя, что наш Бердыев не оставит ребят на играх Лиги чемпионов, можно смело сказать: он — великий российский тренер! Ведь ему за эти игры никто, скорее всего, не заплатит, он это делает для нас и для всего Ростова», — написал в сообществе «Ростов | Главный» «ВКонтакте» Константин В.

Отметим, что Курбан Бердыев заявлен помощником и.о. главного тренера «Ростова» Дмитрия Кириченко на игры против «Аякса» из Амстердама. Матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА пройдут 16 и 24 августа. Первый матч состоится на «Амстердам-Арене», команда уже отправилась в столицу Нидерландов. Вторую игру примет ростовский стадион «Олимп-2».

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Напомним, что Курбан Бердыев объявил о своем уходе с поста главного тренера ФК «Ростов» 6 августа. Прощание с наставником состоялось после матча с «Уралом». О том, что команда за период работы Бердыева стала семьей, говорят факты. Перед игрой футболисты надели майки с надписью «Бекиевич, спасибо за все», а после игры качали рулевого на руках. Спустя пару дней Бердыев устроил для футболистов и всего тренерского штаба прощальный ужин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко отметил, что продолжит работать с командой при помощи игровой методики Бердыева, которая уже доказала свою эффективность.