Анкара, 15 августа, 2016, 10:34 — ИА Регнум.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью немецкой прессе, что Евросоюз должен предоставить гражданам Турции безвизовый режим с блоком к октябрю, иначе Анкара откажется от своих обязательств по борьбе с нелегальной миграцией на территорию ЕС, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Журналисты германского Bild спросили турецкого дипломата, считает ли он, что после выхода из соглашения в ЕС направятся беженцы, в данный момент находящиеся на территории Турции.

«Я не хочу затрагивать худший сценарий, поскольку переговоры с ЕС продолжаются, однако очевидно, что мы либо придерживаемся всех договоренностей, либо отказываемся от них всех», — отметил глава турецкой дипломатии.

Напомним, безвизовый режим с Турции был одним из пунктов соглашения между Анкарой и Брюсселем. По его условиям Турция борется с нелегальной миграции со своей территории в ЕС, а также забирает из блока тех нелегалов, которые не смогли получить статус беженца на территории стран — членов ЕС.