Киев, 15 августа, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Приватизация

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Украины

Одесский припортовый завод в очередной раз ставит под вопрос успешность «большой» украинской приватизации, проведение которой является одной из главных задач нынешнего правительства Украины. Напомним, что премьер Гройсман ранее заявил, что сейчас в стране насчитывается 3,5 тысячи государственных предприятий, что приблизительно в 15 раз превышает целесообразность.

ОПЗ, который и так не вызывал повышенного интереса у потенциальных инвесторов из-за излишне высокой стартовой цены, 10 августа вынужден был прекратить работу (аварийное падение давления в газопроводе). Первый замдиректора завода Николай Щуриков так прокомментировал случившееся: «Сегодня ночью остановлен Одесский припортовый завод. Все сделанное за год уничтожено. Год назад завод был с 5-миллиардным кредитом Ощадбанка, 1,3 миллиарда долга РГК и $210 млн Остхему. Только за год мы заплатили сотни миллионов в бюджет и рассчитались с Ощадом и РГК, а долг Остхему остался $193 млн. Как только на заводе появились прозрачные и публичные контрагенты, нас потрясают скандалы и фальшивые обвинения. И даже НАБУ (антикоррупционное бюро) стало пешкой в чей-то игре. Можно только констатировать факт — про приватизацию можно забыть, и ближайшие годы ОПЗ вряд ли встанет с коленей».

В свою очередь глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в интервью телеканалу NewsOne обвинил в остановке завода самого Щурикова: «В Киеве 11 министров находятся в отпуске, на нас нападает Путин, и есть внутренний саботажник — какой-то шмуриков-щуриков останавливает самый крупный завод Украины. По своему решению… Раньше у них был междусобойчик с «Нафтогазом», а сейчас мы эту цепь разорвали. И вот они: «Ах, вы разорвали? Тогда мы остановим завод».

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий поддержал обвинения в адрес Николая Щурикова: «Госпогранслужба, Служба безопасности Украины и таможенные подразделения Государственной фискальной службы должны будут задержать председателя набсовета «Одесского припортового завода» (ОПЗ), замглаву правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому и зампредседателя правления ОПЗ Николая Щурикова в случае их попытки выехать из страны».

Судя по этим заявлениям, среди украинской элиты ведётся серьезная борьба за контроль над ОПЗ. И эта борьба является гораздо более масштабной проблемой для приватизации, чем неадекватная стартовая цена. «Нельзя сказать, что она [приватизация ОПЗ] затягивается. Приватизация ОПЗ не состоялась, её пришлось перенести, но я не считаю это фиаско. Мы уже обсуждаем, как провести второй раунд. Тот факт, что несколько потенциальных инвесторов провели due diligence предприятия, что стоит немалых денег, говорит о реальном интересе к активу», — не соглашается глава ФГИУ Игорь Билоус в интервью еженедельнику «Фокус». Правда, это интервью вышло за неделю до остановки завода.

По словам министра агрополитики Тараса Кутового, проблемной будет не только продажа ОПЗ. Глава министерства критикует кредит от Китая, полученный в своё время Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины: «Суть этого контракта заключается в том, что ничего отчуждать из компании мы не можем. Контракт подписан полностью на сторону китайцев. Он не в наших интересах. Мы ни реструктурировать ее не можем, ни активы вывести, ни продать кому-то другому, кроме самих китайцев… Проблема для государства как раз заключается в пределах этого китайского кредита. Каким образом, компания вернет 1,5 млрд, несмотря на то, что примерно $230 млн было украдено».

Валюта

В Нацбанке Украины утверждают, что потребительская инфляция в 2016 году составит 12%, а в 2017 — 8%. Об этом говорится в регулярном отчёте ведомства. «В первом полугодии снижение инфляции происходило быстрее, чем прогнозировалось в апреле», — отмечает пресс-служба. В Госстате же утверждают, что в июне и июле на Украине была даже зафиксирована дефляция (0,2% и 0,1%).

Однако, несмотря на позитивный настрой, в НБУ не берутся прогнозировать курс гривны даже на ближайшее время: «У нас сейчас гибкий обменный курс. Да, это достаточно сложно. Но мы видим, что бизнес и население постепенно привыкают, что курс может колебаться в неких пределах. Для Национального банка важно, чтобы эти пределы были определены фундаментальными параметрами экономики: торговым балансом, наплывом капитала и т. д. и чтобы не было существенной волатильности», — пояснил для издания «Капитал» замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Между тем гривна продолжает дешеветь. На прошлой неделе аналитики нашли для этого хорошее объяснение — происшествие на границе с Крымом. «Есть небольшое, но негативное психологическое влияние на рынок из-за высказываний со стороны России в адрес Украины», — признаёт директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной в комментарии для «Страна.ua». В НБУ также винят прежде всего политические факторы. Министр финансов Александр Данилюк в свою очередь утверждает, что курса ниже 25 грн/долл ждать уже не стоит: в бюджет на 2017 год заложен курс 27,2 грн/долл. Впрочем, в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings менее оптимистичны: ожидают 28 грн/долл в 2017 году.

Официальный курс, установленный Нацбанком, за последнюю неделю изменился незначительно, прибавив всего 5 копеек (24,85 грн/долл). Однако уже 15 августа Нацбанк Украины установил курс на уровне 25,0441 грн, ослабив его по сравнению с предыдущим рабочим днем сразу на 19 копеек. По состоянию на 14 августа на межбанке доллар торговался за 25,04−25,1 грн, в банках — 24,9−25,2 грн, в обменных пунктах — до 25,3−25,4 грн. При этом пресс-служба НБУ 12 августа утверждала, что по-прежнему практикует интервенции «для сглаживания колебаний курса, как в сторону обесценения, так и в сторону укрепления». Однако, судя по рынку наличной валюты, этих интервенций явно недостаточно и от ещё большего падения курс удерживают только крайне скромные закупки природного газа (напомним, за январь — июль 2016 года Украина закупила в 2,7 раза меньше природного газа, чем за тот же период 2015 года: 3,417 и 9,355 млр куб. м соответственно).

Андрей Шевчишин, ведущий эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB на Украине, отмечает, что спрос на валюту на фоне высоких ожиданий начинает подпитывать сам себя.

«Для того чтобы уберечь сбережения от инфляции и избежать рисков, связанных с банковскими вложениями, на рынке формируется дополнительный интерес к иностранной валюте. Риски для гривны формируются в связи с отсутствием сотрудничества Украины с МФВ, переходом к периоду закупки энергоносителей на отопительный сезон, сокращением экспорта, социальными и политическими опасениями, рисками активизации боевых действий на Донбассе. Кроме того, низкий курс доллара США начинает вызывать спекулятивный интерес в ожидании повышения к установленным в бюджете ориентирам 27,2 грн. за доллар. Только обменная операция может принести более 9% дохода в перспективе четырех месяцев, что существенно выше дохода от депозита в гривне», — отмечает эксперт.

Сдерживать спрос будет низкая гривневая ликвидность у населения. Однако, потенциальный ресурс есть у аграриев от растущего экспорта зерна, который может быть направлен на покупку валюты для формирования сбережений. Кроме того, рост зарплат и отмена ограничений на снятие средств по гривневым депозитам (если доступно досрочное снятие или короткие депозиты) может подпитывать спрос, в случае девальвационного ажиотажа.

В то же время, согласно мнению специалиста, предложение валюты на рынке может быть низким, что будет связано с ожиданиями ослабления гривны и удерживанием валюты. Усиливать нехватку валюты на рынке будут фундаментальные факторы, такие как торговое эмбарго со стороны РФ и ограничение транзита, слабость экономического восстановления, сокращение притока валюты со стороны граждан, работающих за рубежом, вымывание валюты критическим импортом, заявил Шевчишин.

По официальным данным, спрос на иностранную валюту в июле 2016 года вырос: население через банки приобрело валюты на 32,4% больше, чем в июне, тогда как продажи упали на 9,4%. Июль стал вторым подряд месяцем роста спроса на валюту.

МВФ

Глава Минфина Александр Данилюк в эфире «5 канала» выразил надежду, что долгожданное решение по выделению очередного транша МВФ будет принято в конце лета: «Совет [МВФ — Ред.] официально будет заседать на четвертой неделе августа. Тогда мы надеемся иметь наше заседание (на котором будет обсуждаться вопрос Украины), и надеемся на позитивное решение по третьему траншу». Как сообщалось ранее, первую половину августа совет МВФ проводит на каникулах.

Следует отметить, что ранее его члены были скептически настроены относительно возобновления финансирования, утверждая, что Украине вначале следует принять ряд законопроектов. Впрочем, об одном из таких «подводных камней» министр рассказал и сам в интервью для «РБК-Украина»: «В тексте меморандума это [запуск системы электронного декларирования доходов — Ред.] не предусмотрено, но вопрос будет рассматриваться советом директоров. И, если заработает система, которая имеет недостатки, не соответствует той цели, для которой она была сделана, то это вызовет проблемы». Дело в том, что ранее президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман решительно заявили об отказе откладывать запуск системы даже ввиду её несовершенства — к примеру, она до сих пор не имеет аттестации от Госспецсвязи. Из-за этого в выходные 13−14 августа было принято решение запустить данную систему без аттестата защиты, что само по себе показывает: запускают исключительно ради МВФ и положительного решения по разморозке финансирования.

Как оценит эту спешку МВФ — станет известно в самое ближайшее время. Пока же ситуацию можно проиллюстрировать комментарием старшего менеджера портфеля проектов Всемирного банка на Украине Клавдии Максименко, данным ею для еженедельника «Заркало недели». По словам специалиста, главная проблема внедрения этой и подобных инициатив — активное противодействие государственного аппарата: «Гибкость в принятии решений властями отсутствует, а переговоры, как правило, заканчиваются убеждением народных депутатов в том, что необходимые изменения не повлияют на их бизнес-интересы. Иногда у меня складывается такое печальное впечатление, что проекты Всемирного банка на Украине больше всего нужны Всемирному банку».

Однако, как заявил во время пресс-конференции исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, вопрос в принципе стоит несколько иначе, чем это видят или пытаются представить в правительстве. В том смысле, что в Фонде попросту могли разувериться в правительстве Гройсмана и его способности проводить реформы, которые в МВФ полагают необходимыми для выделения дальнейших траншей финансирования. Плюс коррупция.

С такой оценкой согласен и политолог Александр Золотарёв: «В МВФ… видят неурегулированную ситуацию. МВФ не хочет работать с неопределенностью и нестабильностью. МВФ понимает всю проблематичность ситуации на Украине. МВФ просто не будет делать резких движений, просто станет кормить Украину завтраками, посылать мощные обнадеживающие сигналы, говоря дипломатическим языком. Поэтому повода разрывать отношения и сказать «стоп» у МВФ нет. Но и работать в этих условиях с Украиной он также не может», — объяснил эксперт журналисту издания The Kiev Times.

«Власть пошла по наихудшему сценарию — активировала фиктивную систему электронного декларирования активов госслужащих, что обязательно будет иметь негативные последствия для экономики страны и евроинтеграционного диалога Киева о безвизовом режиме с ЕС», — отмечает в своем блоге глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Он уточнил, что 15 августа система запущена в тестовом режиме: чиновники из Государственной службы специальной связи отказали в выдаче системе аттестата защиты информации. Таким образом, госслужащих невозможно будет привлечь к уголовной ответственности за указание недостоверных данных в декларациях и источники обогащения.

«Кэш от нелегальной торговли оружием, контрабанды угля из АТО, наркотрафика, откатов на закупках для военных, газнафтодоллары можно вписывать в декларацию и не бояться, что кто-то начнет выяснять источники происхождения этих денег», — уточнил Шабунин. По его словам, власть в Киеве сознательно запускает систему в тестовом режиме, демонстрируя обществу очередной фейк вместо реальной прозрачной системы декларирования доходов, а чиновникам дарит инструмент легализации незаконно полученных богатств. При этом эксперт предупредил о возможном отказе в безвизовом режиме и обвале гривны из-за такой авантюры.

Бензин

Средняя цена по Украине на литр А-95, по состоянию на 15 августа, составляет 21,17 грн, А-92 — 20,42 грн, дизтоплива — 18,49 грн. Средние цены на топливо за последние 7−10 дней не изменились.

Однако эксперты сохраняют уверенность в ближайшем существенном удешевлении топлива. По словам президента ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука изданию «Сегодня», все предпосылки для этого есть, оптовики уже закупают топливо по цене, дающей возможность снизить его розничную стоимость Другое дело, что далеко не все так поступят: «Падение оптовой цены дает основание надеяться, что в некоторых сетях понижение может быть до гривны на литре. Но кто насколько понизит — это его личное дело, мы с вами не можем прогнозировать. Чтобы прогнозировать, нужно понимать экономику того или иного оператора».

Напомним — снижение цены на бензин эксперты прогнозировали и в начале августа, однако пока что ценники на АЗС ощутимо не меняются. Впрочем, эксперты напоминают, что оптовая цена влияет на ценообразование легального топлива. А средние расценки формируются в том числе с участием фальсификата и топлива, с которого не были уплачены налоги. Маржа нелегальных трейдеров, по словам Косянчука, достигает 6−8 грн на литре (0,5−0,6 грн у легальных участников рынка), что даёт широкие возможности для демпинга. Это может создать ситуацию, когда средние цены ощутимо понизятся, но цена легального топлива почти не изменится.

Тарифы и субсидии

СМИ со ссылкой на Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг сообщили о вступлении в силу новых тарифов на тепловую энергию — они будут использоваться с начала отопительного сезона 2016−2017 гг. При этом чем ближе его начало, тем заметнее желание оппозиции выгодно отметиться на теме.

Так, эксперт по вопросам бюджета Людмила Супрун в интервью радио «Голос столицы» комментирует прибыль «Нафтогаза», увязывая её с вопросом субсидий: «НАК «Нафтогаз» задекларировал чистую прибыль за эти полгода 21 млрд. Это значит, что до конца года они будут иметь примерно 60 млрд чистой прибыли. При этом населению дают дотации примерно в размере 35−40 млрд. То есть это означает, что идет манипуляция. Что нет никакой обоснованной цены. Что эта цена реально завышена практически более чем в два раза».

В «Оппозиционном блоке» в свою очередь считают завышенными тарифы также на водоснабжение и водоотвод: «Эти тарифы необоснованные, ведь в них заложена искусственно раздутая цена на электроэнергию из-за новой коррупционной методологии расчета цен на энергетический уголь и огромные потери в сетях», — заявил народный депутат Михаил Папиев.

В правительстве напомнили об изменении правил начисления жилищных субсидий. По словам замглавы министерства социальной политики Виталия Мущинина на семинаре по энергоэффективности, теперь при расчёте субсидий доход официально не работающего трудоспособного члена семьи будет считаться равным двум прожиточным минимумам (2900 грн, ранее — одному). Это проясняет стратегию правительства и относительное спокойствие в ожидании кратного роста обращений по поводу начисления субсидий: назначать их будут чаще, однако сами субсидии за счёт такой «подкрутки» при этом вырастут незначительно, а то и не вырастут вовсе.

12 августа депутаты Черновицкого горсовета на внеочередной сессии проголосовали за введение моратория на повышение коммунальных тарифов. Согласно принятому решению, мораторий на повышение тарифов на газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод, перевозки в общественном транспорте города и осуществление захоронений будет действовать до конца 2016 года. Кроме того, местные власти Черновцов признали недопустимым введение повышенных тарифов на тепло с 1 октября 2016 года без одновременного пересмотра размеров минимальной заработной платы и пенсии. Напомним, что аналогичные решения в июне — июле приняли местные власти Киева, Житомира, Днепра, Львова, Полтавы и Закарпатья.

«Вести» рассказывают, что киевляне в шоке от платежек за горячую воду — с июля тарифы на горячую воду в столице Украины повысились с 40,92 грн/куб. м до 83,10. Глава комиссии Киевсовета по ЖКХ Владимир Бондаренко заявил изданию, что «правительство потакает олигархам». «Монополисты передают в НКРЭ тариф, установленный по своему разумению, и его утверждают. Я думаю, что в итоге будут массовые неплатежи за горячую воду, а затем и отопление, так как для людей это просто неподъемные суммы. Конечно, город может взять расходы на себя в виде субсидий. Но тогда недополучат деньги другие», — заявил Бондаренко. В материале напоминается, что с августа в Киеве повысились тарифы на холодную воду (с 10,24 грн/куб. м до 13,43), а в отопительный сезон жители столицы «вообще вынуждены будут платить баснословные суммы».

Налоговая реформа

Минфин Украины на своём официальном сайте представил проект налоговой реформы. Он предполагает, в частности, создание финансовой полиции и её передачу под контроль министерства финансов, передачу в Минфин учёта налогоплательщиков и реестра возмещения НДС (с одновременной утратой соответствующих полномочий Государственной фискальной службой). Также проект предполагает чуть более раннее (15 дней вместо 10) информирование предприятий о начале проверки.

Проект не предполагает серьёзного изменения ставок налогов. Хотя в нём значится предложение новой ставки — 10% от минимальной заработной платы на начало года (1378 грн в 2016 году) для самозанятых лиц, не зарегистрированных как предприниматели. Потолок годового дохода для них — 250 м.з.п. Также обращает внимание предложение установить до 2021 года нулевую ставку налога на прибыль для предпринимателей с доходом менее 3 млн грн за последний отчётный период.

Детали, как обычно, интереснее растиражированных в СМИ тезисов от руководства министерства. «Налоговая служба в новом варианте Налогового кодекса хочет себе тихо и скромно выписать право без суда списывать деньги со счета физического или юридического лица, если работники налоговой службы считают, что имела место неуплата налогов или по нарушениям выписаны штрафы. А уже после списания бизнесмен может судиться и доказывать, что у него незаконно изъяли деньги», — предупреждает экономист Александр Охрименко в материале для сайта UBR.

«Передача львиной доли функций в Минфин несет риски: во-первых, станет сложно контролировать уплату местных налогов и сборов, — предупреждает экономист Сергей Крухмалёв для ресурса «Журнал Житомира». — Во-вторых, налогоплательщикам для подачи жалоб или смены идентификационного кода придется ехать в ближайшее представительство Минфина — то есть в столицу или областной центр. Но главное, в проекте мы так и не увидели ничего о восстановлении закона о трансфертном ценообразовании. Поэтому все негативные прелести от этой налоговой реформы почувствуют обычные украинцы, но не олигархи, которым позволят и дальше беспрепятственно выводить капиталы в офшоры».

Урожай

Министерство сельского хозяйства США увеличило прогноз сбора зерновых на Украине до 64 млн т. Прогноз экспорта в 2016—2017 маркетинговом году также вырос — до 36,13 млн т. При этом отраслевые обозреватели на Украине высказывают ещё более смелые оценки — до 70 и 40 млн т соответственно. В любом случае это означает, что продовольственный и в первую очередь зерновой экспорт останется главным поставщиков валюты в страну.

По данным службы статистики, в январе — июле 2016 года украинские компании произвели меньше молока и яиц (на 1,7% и 12,5% соответственно), чем за аналогичный период прошлого года. Поголовье крупного рогатого скота за тот же период уменьшилось на 2,6% (до 4,285 млн голов), птицы — на 5,5% (до 235,02 млн голов).

А вот Виталий Скоцик, глава Аграрной партии, говорит о возможных крестьянских бунтах на Украине уже в ближайшее время.

«Агропроизводство… было единственной отраслью, которая работала и наполняла бюджет, но его задушили налогами. Тысячи малых предпринимателей закрылись. Поэтому ситуация доходит до точки кипения. Украину ждут крестьянские бунты, если правительство не сможет разобраться с экономикой страны… Ежедневно власть готовит новые сюрпризы крестьянам: то новые налоги придумывает, то новые правила игры, то перерегистрацию субъектов хозяйствования. В парламенте активно продвигается законопроект № 4438 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств)». Там за красивой оберткой скрывается желание сделать крестьян крепостными, обложив налогом каждую луковицу или морковку, которую люди выращивают на огороде. Политикум действует по принципу: «создавай больше препятствий, чтоб была возможность зарабатывать коррумпированному чиновнику». Таких политиков в конце концов вынесет, как и их предшественников», — заявил Скоцик в интервью «Апострофу».

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