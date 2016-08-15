Санкт-Петербург, 15 августа, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга не нашла каких-либо нарушений закона в клипе группы «Ленинград» «В Питере — пить». Клип признан сатирическим произведением. Надзорное ведомство занималось изучением ролика по требованию депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгения Марченко, заподозрившего в клипе пропаганду алкоголизма, пишет «Фонтанка.ру».

И без неё видно

По данным издания, проведенный по заданию прокуратуры экспертный анализ признал видеоклип «В Питере — пить» «произведением искусства сатирического стиля, выражающим персональное мнение и творческое видение автора, не направленным на побуждение неопределенного круга лиц на совершение каких-либо противоправных деяний».

Кроме того, эксперты не обнаружили в клипе пропаганды и рекламы наркотиков. Что же касается распития алкоголя в общественных местах, которое якобы присутствует в ролике, то и здесь специалисты оказались на стороне авторов видеоклипа, поскольку не нашли подтверждений того, что употребляемая героями сюжета жидкость является алкогольной продукцией.

«Марченко в случае несогласия с решением прокуратуры предложено обратиться в суд или Генпрокуратуру», — пишет «Фонтанка».

Как сообщало ИА REGNUM, видеоклип был размещен в сети 30 апреля и на данный момент собрал уже более 18 млн 700 тыс. просмотров. В сюжете клипа рассказывается о нескольких жителях Петербурга — менеджере, сотруднике ГИБДД, таксисте, экскурсоводе — которые, бросив работу, употребляют спиртное, чтобы снять стресс.

В начале мая прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко были направлены два письма с просьбой проверить видеоклип «Ленинграда» на предмет пропаганды употребления алкоголя. Под одним из писем подписались представители нескольких общественных организаций города, второе было оформлено как депутатский запрос единоросса Евгения Марченко.

По мнению недовольных роликом, «видеоряд музыкального клипа состоит из пропаганды алкоголизма и наркомании, пропаганды насилия в отношении представителей власти и пропаганды хулиганства». Кроме того, говорится в письме, в клипе персонажи позволяют себе иногда ненормативно выражаться.