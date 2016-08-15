Москва, 15 августа, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Московское метро переведено на усиленный режим работы из-за сильного дождя, который обрушился на столицу накануне вечером, сообщает пресс-служба подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подземка

«Службы метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи с обильными дождями», — отмечается в сообщении.

Добавим, что из-за дождя на некоторых улицах задерживается подача общественного транспорта.

Так, задерживается движение автобусов, следующих по маршруту № 620. Причиной послужило падение дерева на проезжую часть на 11-м Проспекте, что привело к остановке.

«На месте происшествия работают оперативные службы», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, за ночь на 15 августа 2016 года в Москве выпала половина месячной нормы осадков. По данным синоптиков, температура в столице в начале рабочей недели соответствует сентябрьской погоде.