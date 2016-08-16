Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 07:22 — ИА Регнум. В десятый день Олимпиады олимпийцы России завоевали пять медалей, 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые.

PublicDomainPictures Олимпиада в Рио-де-Жанейро

Российский боксёр Евгений Тищенко победил в весовой категории до 91 кг. В финале он победил Василия Левита из Казахстана.

Ещё один успех в соревнованиях боксёров — выход в полуфинал у женщин в категории до 60 кг Анастасии Беляковой. Это минимум бронзовая медаль.

В соревнованиях по греко-римской борьбе победу в категории до 85 кг одержал россиянин Давит Чакветадзе. Другой россиянин, Сергей Семенов, завоевал бронзовую медаль в весе до 130 кг.

В спортивной гимнастике, две медали завоевал Денис Аблязин, бронзовую в упражнениях на кольцах и серебряную в опорном прыжке.

В турнире ватерполисток несколько неожиданно закончился четвертьфинал Россия — Испания, россиянки победили 12:10, и они в полуфинале, где сыграют со сборной Италии, которой в группе недавно уступили 5:10.

Российские волейболисты уверенно обыграли команду Ирана и теперь в четвертьфинале встретятся со сборной Канады.

Российские волейболисты-пляжники Вячеслав Красильников и Константин Семенов также вышли в четвертьфинал.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в десятый день Олимпийских игр:

Бокс

Мужчины, до 91 кг — Евгений Тищенко, Россия.

Борьба греко-римская

Мужчины, 85 кг — Давит Чакветадзе, Россия.

Мужчины, 130 кг — Михаин Лопес Нуньес, Куба. Михаин Лопес Нуньес — трёхкратный олимпийский чемпион.

Велоспорт

Мужчины, трек, омниум, гонка по очкам, 40 км — Элиа Вивьяни, Италия.

Конный спорт

Выездка, индивидуальное первенство — Шарлотта Дюжарден, Великобритания.

Лёгкая атлетика

Женщины, 3000 м стиплчейз — Рут Джебет, Бахрейн.

Женщины, метание молота Анита Влодарчик, Польша.

Мужчины, прыжки с шестом — Тьягу Да Силва, Бразилия.

Мужчины, 800 — Дэвид Рудиша, Кения.

Женщины, 400 м Шони Миллер, Багамы.

Парусный спорт

Женщины, класс Лазер Радиал

Мужчины, класс Лазер

Плавание

Женщины, 10 км, открытая вода — Шерон Ван Рувендаль, Нидерланды.

Спортивная гимнастика

Мужчины, упражнения на кольцах — Элефтериос Петруниас, Греция.

Женщины, упражнения на бревне — Веверс Санне, Нидерланды.

Мужчины, опорный прыжок — Ри Се-Гван, КНДР.

Тяжёлая атлетика

Мужчины, до 105 кг — Руслан Нурудинов, Узбекистан.

Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.