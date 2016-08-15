Москва, 15 августа, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Южный циклон принес в Центральную Россию, включая столичный регион, обильные дожди. Менее чем за сутки в Москве зафиксирована половина месячной нормы осадков, сообщает 15 августа погодный центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По данным синоптиков, температура в столице в начале рабочей недели соответствует сентябрьской погоде. Около 18 часов 14 августа в мегаполисе начался дождь, в течение 12 часов уровень осадков достиг 50% от нормы в августе.

Так, на метеостанции ВВЦ зафиксировано 39 мм осадков, на метеостанции Балчуг — 41 мм, «рекордсменом» суток по мощности ливня стал подмосковный Павловский Посад, где отмечено 45 мм осадков. В течение дня 15 августа в столице ожидается от 20 до 30 мм осадков, в Подмосковье — местами до 40 мм.

Предыдущий максимум осадков за сутки для региона составляет 59 мм, столько влаги выпало в 2003 году.