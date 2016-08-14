Дамаск, 14 августа, 2016, 23:37 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Освобождение Манбиджа на фоне отсутствия громких побед западной коалиции и успехов российской армии в Сирии вызвало небывалый резонанс в западной прессе. Не стала исключением и испанская газета El Pais. После 73 дней боев за каждый дом Демократические войска Сирии выбили последних боевиков «Исламского государства» (запрещено в России) из Манбиджа, который является главным центром сообщения между Алеппо и Раккой, а также турецкой границей, сообщает издание.

«Члены ИГИЛ (запрещено в России) теперь не могут свободно перемещаться в Европу», — заверил ВВС лидер курдов Салих Муслим.

Демократические войска действовали при помощи поддержки с воздуха от международной коалиции, возглавляемой США, и прикрывалась североамериканским спецназом на земле, который сыграл решающую роль в захвате главного узла дорог. До войны в Манбидже проживало 75 000 человек.

Сотни джихадистов, которые сопротивлялись с неделю назад в районе Эс-Сираб, сохраняя в заложниках его жителей, достигли тайного соглашения с SDF, чтобы выйти из их последнего оплота в городе кортежем из 500 автомобилей, а также более 2000 мирных жителей, используемых в качестве живых щитов, по данным Сирийской обсерватории прав человека.

Любопытно, что западная пресса продолжает ссылаться на Сирийскую обсерваторию прав человека, будто это серьезная солидная организация, обладающая штатом сотрудников в Сирии, которые день и ночь следят за нарушениями прав человека в Сирии режимом Асада, добросовестно фиксируя каждый эпизод, разумеется, в пользу Свободной Сирийской Армии.

Между тем, по сведениям агентства «Рейтер», Сирийская обсерватория прав человека — это всего лишь один человек, некий Рами Абдельрахман, последние 10 лет не выезжавший из Великобритании и распространяющий дезинформацию по всему миру с подачи МИДа Великобритании. Он добросовестно мониторит все значимые информационные агентства, а если ему не хватает информации, то он встает из-за своего компьютера и идет в МИД, чтобы получить разъяснения. Неудивительно, что его взгляд однобокий — из его материалов никогда нельзя узнать об успехах армии Асада и российских ВКС.

«Исламское государство» (запрещено в России) отвело свои силы к приграничному городу Джараблус на берегу Евфрата, оставшемуся последним путем поставки оружия и продовольствия из Турции. Заложники, использованные для побега, были освобождены в субботу. Жители отпраздновали конец власти ИГИЛ (запрещено в России), сбрив бороды, куря сигареты на людях и сжигая хиджабы, продолжает El Pais.

В Сирийской обсерватории прав человека, неправительственной организации, которая якобы располагает сетью осведомителей, было подсчитано, что в битве при Манбидже погибли 437 мирных граждан — среди них 105 детей и 55 женщин. Джихадисты потеряли 1019 боевиков, Демократические силы потеряли 299 бойцов SDF. Несмотря на то, что Международная коалиция ограничила свои атаки, большинство гражданских лиц погибли во время воздушных бомбардировок.

«Завоевание стратегически важного поселения является одним из крупнейших военных успехов против «Исламского государства» (запрещено в России), — льет воду на мельницу США El Pais, — и открывает двери к финальной битве, чтобы выбить джихадистов из Ракки, откуда они контролируют свои операции в Сирии. Поступление иностранных боевиков из Турции, как и их отъезд в Европу, стало теперь проблематичным.

Курдское ополчение, являющееся ядром сопротивления ИГИЛ (запрещено в России) в регионе, выходит из сражения победителем, показав себя главным союзником США на театре военных действий. Чтобы не допустить продвижения курдских боевиков, Турция связывает по рукам и ногам рабочую партию Курдистана. Анкара установила западный берег Евфрата как непреодолимую зону, так как курды готовят плацдарм для удара по турецкой власти в регионе.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его неоисламистская партия боятся зарождающегося пояса полунезависимых и самоуправляемых курдских регионов на границе Сирии и Ирака, по соседству с Анатолией, в которой проживает около 15 млн курдов».

Похоже, во всей этой истории проиграли только Эрдоган и Европа. Турецкий лидер оказался зажатым в тиски между Вашингтоном и Москвой. Ему уже не до сдерживания беженцев на своей территории. Эрдоган боится союза курдов и США. Курды — хороший поводок, на котором Обама держит Эрдогана. Отягощенный курдским вопросом при поддержке Соединенных Штатов сирийский конфликт грозит — не закончится никогда.