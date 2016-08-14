Санкт-Петербург, 14 августа, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Жена вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Солтана находится в критическом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Об этом сообщила в соцсети одна из дочерей Солтана, который погиб в результате ДТП под Петербургом вечером 14 августа.

http://vk.com/spb_today Автомобиль Павла Солтана после ДТП. Скриншот фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Маму оперируют. Вопрос жизни и смерти. Ее оперируют сейчас. Папа погиб», — написала в соцсети Вероника Солтан, попросив всех не равнодушных к ее горю помолиться за ее маму Светлану.

Кроме того, девушка сообщила, что у ее сестры, которая также находилась в автомобиле Солтана, сломана рука.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Заксобрания Павел Солтан погиб в ДТП на 43-м километре трассы Парголово — Огоньки под Петербургом. Внедорожник Toyota депутата, с которым ехали жена и дочь, столкнулся с автомобилем Mercedes, в котором также находилась семья из трёх человек.

Солтан скончался на месте. Его жена была госпитализирована в тяжелом состоянии, дочь — в состоянии средней тяжести.

Водитель «Мерседеса» и его жена помещены в больницу в тяжелом состоянии, а полуторагодовалый ребенок — в состоянии средней тяжести.

Как сообщают СМИ, по данным правоохранительных органов, авария произошла после того, как Mercedes выехал на встречную полосу. Однако одна из свидетельниц ДТП в соцсети утверждает, что на «встречке» оказался автомобиль Toyota.