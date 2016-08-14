Тегеран, 14 августа, 2016, 20:03 — ИА Регнум.



Victor Задержание

Министерство внутренних дел Кувейта объявило о задержании 10 иранцев при попытке незаконно проникнуть в страну через прибрежный район, передает агентство Kuwait News.

По данным кувейстких СМИ, иранских «лазутчиков» задержала береговая охрана. В ходе задержания один из арестованных получил ранение. МВД Кувейта распространило в СМИ фотографию, на которой десять человек стоят на коленях с руками за спиной.

Посол Ирана в Кувейте Али-Реза Энаяти в эфире иранского государственного канала сказал, что «пытается выяснить судьбу задержанных и надеется на скорейшее разрешение проблемы». По мнению заместителя начальника береговой охраны провинции Бушир Али Хаджатпура заявил, что «задержание не связано с нарушением границы». По мнению иранской стороны, задержанные не были никакими лазутчиками, а простые рыбаки.

Суннитские государства Персидского залива давно обвиняют Иран во вмешательстве во внутренние дела Бахрейна и Йемена, где коалиция во главе с Саудовской Аравией уже более года осуществляет бомбардировки повстанцев. 5 января 2016 г. Кувейт отослал своего посла из Тегерана. Такое решение стало реакцией на погром посольства Саудовской Аравии в иранской столице.