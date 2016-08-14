Будапешт, 14 августа, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Третий, заключительный день проходящего в Венгрии третьего этапа Евролиги по пляжному футболу принёс такие результаты.

Hery Zo Rakotondramanana Пляжный футбол

Группа «1»

Беларусь — Румыния 8:4

Россия — Португалия 4:3

Группа «2»

Германия — Польша 6:2

Украина — Италия 1:1 (пен. 3:1)

В суперфинале на первом этапе будет две группы. В первой группе сыграют Россия, Швейцария, Португалия и Италия, а второй — Испания, Беларусь, Украина и Германия.

Суперфинал пройдёт в Италии. 25−28 августа.