Россия завершила третий этап Евролиги победой над Португалией
Будапешт, 14 августа, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Третий, заключительный день проходящего в Венгрии третьего этапа Евролиги по пляжному футболу принёс такие результаты.
Hery Zo Rakotondramanana
Пляжный футбол
Группа «1»
- Беларусь — Румыния 8:4
- Россия — Португалия 4:3
Группа «2»
- Германия — Польша 6:2
- Украина — Италия 1:1 (пен. 3:1)
В суперфинале на первом этапе будет две группы. В первой группе сыграют Россия, Швейцария, Португалия и Италия, а второй — Испания, Беларусь, Украина и Германия.
Суперфинал пройдёт в Италии. 25−28 августа.