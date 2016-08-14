Москва, 14 августа, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили шесть крупных военных складов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

mil.ru Российские воздушно-космические силы в Сирии

Сообщается, что шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 сегодня, 14 августа, взлетели с аэродрома базирования на территории России долетели до Сирийской Арабской Республики и нанесли сосредоточенный удар осколочно-фугасными боеприпасами по объектам ИГ в районах юго-западнее, восточнее и северо-восточнее осажденного города Дэйр-эз-Зор.

Стратегическая авиация уничтожила два пункта управления террористов, шесть крупных военных складов, два танка и четыре боевые машины пехоты, а также семь внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Уничтожено большое количество живой силы противника.

Прикрытие бомбардировщиков осуществляли боевые самолеты Су-30СМ и Су-35С, базирующимися на аэродроме Хмеймим в Сирии.

После успешного поражения целей, все российские самолеты вернулись на базы.

Сирийской город Дейр-Эз-Зор находится в осаде террористов уже более двух лет. Снабжение осажденного гарнизона осуществляется по воздуху. Сирийская армия пока не подошла достаточно близко к городу, чтобы прорвать кольцо окружения. Темпы наступления сирийских правительственных сил довольно невелики, террористы оказывают серьезное сопротивление.