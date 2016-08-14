The Daily Mail: «Турция торопит Россию начать наступление в Сирии»
Лондон, 14 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. «Турция призывает и даже торопит Россию начать совместные военные операции в Сирии против ИГИЛ. Это произошло всего через день после того, как состоялись переговоры Эрдогана и Путина. Чавушоглу сказал, что «мы всегда были за то, чтобы вместе с Россией раздавить ИГИЛ и как можно скорее, иначе эта зараза будет расползаться по другим странам», — пишет издание в редакционной статье.
Безусловно, весть радостная, если бы… Если бы заявление турецкого дипломата не прозвучало «всего через 24 часа после того, как Анкара пригрозила выйти из НАТО».
Таблоид, сопоставляя данные и помня о том, что всякая случайность есть проявление закономерности (то есть, прямо говоря, ничего случайно в нашем мире не происходит), приходит к выводу, что сокращение членов Североатлантического альянса на одну Турцию вполне реально.
«Османское государство обладает второй по численности армией в НАТО после США. И служит важнейшей «прокладкой» между исламским Востоком и католическим Западом. Совместные действия турок с русскими могут привести в итоге к изменению ситуации на Ближнем Востоке, и влияние Запада в регионе при этом уменьшится», — заключает Mail.