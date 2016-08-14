Лондон, 14 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. «Турция призывает и даже торопит Россию начать совместные военные операции в Сирии против ИГИЛ. Это произошло всего через день после того, как состоялись переговоры Эрдогана и Путина. Чавушоглу сказал, что «мы всегда были за то, чтобы вместе с Россией раздавить ИГИЛ и как можно скорее, иначе эта зараза будет расползаться по другим странам», — пишет издание в редакционной статье.

Christopher Hall Турецкие военнослужащие

Безусловно, весть радостная, если бы… Если бы заявление турецкого дипломата не прозвучало «всего через 24 часа после того, как Анкара пригрозила выйти из НАТО».

Таблоид, сопоставляя данные и помня о том, что всякая случайность есть проявление закономерности (то есть, прямо говоря, ничего случайно в нашем мире не происходит), приходит к выводу, что сокращение членов Североатлантического альянса на одну Турцию вполне реально.

«Османское государство обладает второй по численности армией в НАТО после США. И служит важнейшей «прокладкой» между исламским Востоком и католическим Западом. Совместные действия турок с русскими могут привести в итоге к изменению ситуации на Ближнем Востоке, и влияние Запада в регионе при этом уменьшится», — заключает Mail.