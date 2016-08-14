Ташкент, 14 августа, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Государственный академический Малый театр России 16−17 сентября представит в Ташкенте пьесу Александра Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше». Об этом ИА REGNUM сообщил сотрудник пресс-службы представительства «Россутрудничества» в Узбекистане.

Василий Перов. Портрет Александра Островского (фрагмент). 1871

Гастроли российского театра пройдут на сцене Академического русского драматического театра Узбекистана.

Приезд Малого театра в Узбекистан организован Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России в рамках проекта «Большие гастроли 2016. Зарубежная программа».

В «Росструдичестве» вырази уверенность, что гастроли российского театра вызовут широкий интерес среди любителей театрального искусства республики, а также будут способствовать укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.

Русский драматический театр Узбекистана был основан 21 октября 1934 года. Его здание располагается в историческом центре столицы республики недалеко от Министерства иностранных дел Узбекистана.