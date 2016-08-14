Астана, 14 августа, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Власти Казахстана продлили «желтый» уровень террористической опасности, который был введен в этой стране после серии террористических актов в Актюбинске. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Tambako The Jaguar Жёлтый уровень угрозы

Сообщается, что Антитеррористический центр Казахстана уведомляет о продлении срока действия умеренного («желтого») уровня террористической опасности на территории страны до 15 января 2017 года.

Напомним, 5 июня этого года группа вооруженных людей напала на два оружейных магазина и военную часть в Актюбинске. При нападениях погибли восемь человек, трое из них — военнослужащие. Казахстанские силовики ликвидировали 18 боевиков, а также задержали ещё девятерых. Власти заявили, что боевики были салафитами.