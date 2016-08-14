Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов был вынужден побриться наголо. Дело в том, что наставник фехтовальщиков дал обет — побриться наголо, если его команда принесет России две золотых медали на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Helpaeatcontu Побритый налысо

Сборная России по фехтованию план перевыполнила и завоевала в Рио аж четыре золотые медали, а также одну серебряную и одну бронзовую. Самой неожиданной стала победа российских саблисток над украинками в командном турнире. Мамедов был вынужден исполнить обет.

«Обещал ребятам, что побреюсь наголо, если в Рио будет два золота. Придётся выполнять обещание. Как Олимпиада закончится, так и сделаю. Готов ли? Что тут готовиться? Бритву взял — и вперёд», — заявил накануне Мамедов в интервью «Р-Спорт».

Однако фехтовальщики решили не ждать окончания Олимпиады, а побрили своего наставника прямо в Рио. Сегодня, 14 августа, в сети Интернет появилась видеозапись, как саблистка Яна Егорян и рапирист Тимур Сафин бреют Мамедова наголо.