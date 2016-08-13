Вашингтон, 13 августа, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Избирательный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа опасается фальсификаций и подлогов на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре 2016 г. Об этом, как передает RT, заявила 13 августа официальный представитель миллиардера Катрина Пирсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

«Свидетельств нет, потому что выборы ещё не наступили, — говорит она. — Однако такая опасность вполне вероятна. Обеспокоенность по поводу подлогов на выборах проявляется уже долгое время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллиардер Дональд Трамп и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон являются оппонирующими сторонами предвыборной кампании в США, которая завершиться в ноябре текущего года.

Согласно последним опросам, Трамп пока незначительно уступает Клинтон по поддержке среди населения США.

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