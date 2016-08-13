Новосибирск, 13 августа, 2016, 21:11 — ИА Регнум.



Послевоенные студенты в СССР

13 августа под Новосибирском завершила работу Пятая Караканская экспертная школа Новосибирского государственного университета. Летняя школа объединила педагогов, аспирантов и студентов, заинтересованных в разработке и внедрении необходимых современной России прорывных образовательных технологий.

Российская система высшего образования в основном ориентирована на освоение студентами жестко специализированных компетенций. Наличие в различных областях деятельности таких узких специалистов может оказывать только краткосрочный положительный эффект. Однако, если речь идет о развитии, стране необходимы профессионалы иной формации. Предстоит подготовить людей, способных эффективно действовать в условиях неопределенности, умеющих выявлять и создавать точки потенциального роста в различных сферах человеческой деятельности. Главным условием этого, убеждены инициаторы проекта, является переориентация образования на выращивание универсального человеческого потенциала.

Результатом школы стало создание единой команды педагогов и студентов, способной практиковать и транслировать средства образовательной и исследовательской деятельности. В частности, планируется запуск экспериментального межфакультетского курса по инновационной педагогике.

Школа была проведена недавно созданным Гуманитарным институтом Новосибирского государственного университета в рамках программы международной конкурентоспособности российских вузов «5−100» в сотрудничестве с Институтом истории СО РАН.