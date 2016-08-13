Берн, 13 августа, 2016, 20:14 — ИА Регнум. 27-летний мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Швейцарии. Об этом, как передает ВВС, говорится в заявлении местной полиции.

pixabay.com Нападение с ножом

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 7 человек, включая нападавшего.

ЧП произошло в субботу, 13 августа, недалеко от станции Салез в кантоне Санкт-Галлен.

По данным полиции, нападавший (житель Швейцарии) был вооружен как минимум одним ножом. Кроме того, у злоумышленника была легко воспламеняющаяся жидкость, которую он разлил в поезде и поджег.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы преступника, который был доставлен в местную больницу.

Другие подробности пока неизвестны.