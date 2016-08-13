Екатеринбург, 13 августа, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) на своем поле уступил московскому ЦСКА в матче 3-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ).

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Встреча, прошедшая 13 августа на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:1.

Героем матча стал полузащитник Георги Миланов, который забил единственный мяч в конце второго тайма.

Успех позволил подопечным Леонида Слуцкого набрать 7 очков (после 3-х туров) и выйти в лидеры таблицы чемпионата России.

РФПЛ. 3-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 0:1 (0:0).