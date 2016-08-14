Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 07:37 — ИА Регнум. В восьмой день Олимпиады олимпийцы России завоевали одну медаль. Её выиграли российские саблистки Софья Великая, Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко, победившие в командныых соревнованиях мексиканок, американок и, в финале, главных соперниц из команды Украины. Как и ожидали россияне, Софья Великая не осталась без золотой олимпийской медали.

PublicDomainPictures Олимпиада в Рио-де-Жанейро

Российские волейболисты обеспечили себе выход в четвертьфинал, победив в пяти партиях сборную Польши, чемпионов мира. Счёт 3:2 (25:18, 16:25, 25:18, 22:25, 15:13).

Боксёр Евгений Тищенко вышел в финал в категории до 91 кг. На пути к золотой медали ему предстоит сразиться с казахстанцем Василием Левитом.

Пляжники Дмитрий Барсук и Никита Лямин присоединились в четвертьфинале к паре Вячеслав Красильников и Константин Семенов.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в восьмой день Олимпийских игр:

Велоспорт

Женщины, командная гонка преследования — команда Великобритании.

Женщины, кейрин — Элис Лигтле, Нидерланды.

Гребля академическая

Мужчины, одиночка — Махи Драйсдейл, Новая Зеландия.

Женщины, одиночка — Кимберли Бреннан, Новая Зеландия.

Женщины, восьмерка с рулевым — команда США.

Мужчины, восьмерка с рулевым — команда Великобритании.

Лёгкая атлетика

Мужчины, метание диска — Кристоф Хартинг, Германия.

Мужчины, прыжки в длину — Джефф Хендерсон, США.

Мужчины, 10 000 м — Мохаммед Фарах, Великобритания.

Женщины, 100 м — Элейн Томпсон, Ямайка.

Женщины, семиборье — Тиам Мафиссату, Бельгия.

Плавание

Женщины, 50 м вольный стиль — Пернила Блум, Дания.

Мужчины, 1500 м вольный стиль — Грегорио Палтриньери, Италия.

Женщины, комплексное плавание, эстафета 4×100 м — команда США.

Мужчины, комплексное плавание, эстафета 4×100 м — команда США.

Прыжки на батуте

Мужчины, индивидуальное первенство — Владислав Гончаров, Белоруссия.

Стрельба

Мужчины, пистолет скорострельный, 25 м — Кристиан Рейц, Германия.

Мужчины, круглый стенд (скит) — Габриэле Роззетти, Италия.

Теннис (1 комплект)

Женщины, одиночный разряд — Моника Пуиг, Пуэрто-Рико.

Тяжёлая атлетика

Мужчины, до 94 кг — Сураб Моради, Иран.

Фехтование

Женщины, сабля, командное первенство — команда России.

Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.