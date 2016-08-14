Олимпиада в Рио: некоторые итоги восьмого олимпийского дня
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 14 августа, 2016, 07:37 — ИА Регнум. В восьмой день Олимпиады олимпийцы России завоевали одну медаль. Её выиграли российские саблистки Софья Великая, Яна Егорян, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко, победившие в командныых соревнованиях мексиканок, американок и, в финале, главных соперниц из команды Украины. Как и ожидали россияне, Софья Великая не осталась без золотой олимпийской медали.
Российские волейболисты обеспечили себе выход в четвертьфинал, победив в пяти партиях сборную Польши, чемпионов мира. Счёт 3:2 (25:18, 16:25, 25:18, 22:25, 15:13).
Боксёр Евгений Тищенко вышел в финал в категории до 91 кг. На пути к золотой медали ему предстоит сразиться с казахстанцем Василием Левитом.
Пляжники Дмитрий Барсук и Никита Лямин присоединились в четвертьфинале к паре Вячеслав Красильников и Константин Семенов.
Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в восьмой день Олимпийских игр:
Велоспорт
Женщины, командная гонка преследования — команда Великобритании.
Женщины, кейрин — Элис Лигтле, Нидерланды.
Гребля академическая
Мужчины, одиночка — Махи Драйсдейл, Новая Зеландия.
Женщины, одиночка — Кимберли Бреннан, Новая Зеландия.
Женщины, восьмерка с рулевым — команда США.
Мужчины, восьмерка с рулевым — команда Великобритании.
Лёгкая атлетика
Мужчины, метание диска — Кристоф Хартинг, Германия.
Мужчины, прыжки в длину — Джефф Хендерсон, США.
Мужчины, 10 000 м — Мохаммед Фарах, Великобритания.
Женщины, 100 м — Элейн Томпсон, Ямайка.
Женщины, семиборье — Тиам Мафиссату, Бельгия.
Плавание
Женщины, 50 м вольный стиль — Пернила Блум, Дания.
Мужчины, 1500 м вольный стиль — Грегорио Палтриньери, Италия.
Женщины, комплексное плавание, эстафета 4×100 м — команда США.
Мужчины, комплексное плавание, эстафета 4×100 м — команда США.
Прыжки на батуте
Мужчины, индивидуальное первенство — Владислав Гончаров, Белоруссия.
Стрельба
Мужчины, пистолет скорострельный, 25 м — Кристиан Рейц, Германия.
Мужчины, круглый стенд (скит) — Габриэле Роззетти, Италия.
Теннис (1 комплект)
Женщины, одиночный разряд — Моника Пуиг, Пуэрто-Рико.
Тяжёлая атлетика
Мужчины, до 94 кг — Сураб Моради, Иран.
Фехтование
Женщины, сабля, командное первенство — команда России.
Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.