Гавана, 13 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Сегодня команданте Фиделю Кастро исполняется 90 лет. Это событие широко освещается не только российскими, но и зарубежными средствами массовой информации.

Marcelo Montecino Фидель Кастро. 1978

Французское издание Le Point пишет, что нельзя говорить об истории двадцатого века, не упомянув Фиделя Кастро. «Он пережил более шестисот попыток убийства, бросил вызов десяти президентам США, Дон Кихот, который одержал немыслимые сражения. К примеру, превратил Кубу в мощный медицинский потенциал. Имея только 3 тысячи врачей в 1959 году, Остров Свободы смог подготовить до 88 000 на сегодня, что означает один врач на каждые 640 жителей», комментирует Le Point.

Телеканал Al-Mayadeen показал серию специальных программ, посвященных Фиделю Кастро. Как пишет Prensa Latina, особый интерес у зрителей вызвала передача «Заслуга жизни», записанная в этом году в Гаване, на церемонии вручения награды с таким названием кубинскому команданте. Также был показан процесс съемок и сам документальный фильм итальянского режиссера Джанни Мина «День с Фиделем».

Накануне, в Боготе состоялся цикл конференций, посвященных личности Фиделя Кастро и его вкладу в историю. Правительства Сальвадора, Боливии и ряда других стран выразили благодарность Фиделю Кастро за подготовку врачей, учителей и других специалистов, которые получили образование на Кубе.

Отметим, что сегодня в Москве состоится открытие фотовыставки, посвященной Фиделю Кастро.