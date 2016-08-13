Орландо, США, 13 августа, 2016, 05:41 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Spirit Airlines экстренно приземлился в аэропорту американского города Орландо (штат Флорида) из-за задымления в кабине пилотов, передаёт Orlando Sentinel.

Jan-Peter Palmunen Дым

Как сообщил представитель аэропорта, самолёт со 179 пассажирами на борту, совершал рейс из Орландо в Латроб (штат Пенсильвания), однако в связи с инцидентом экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорты вылета.

После приземления шесть человек были госпитализированы с жалобами на тошноту и затруднённое дыхание.

Причины задымения в настоящее время выясняются. Сообщается, что возгорания на борту самолёта не было.