Вашингтон, 12 августа, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 26 июля этого года ликвидировали лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Афганитсане и Пакистане Хафиза Саид Хана. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ликвидация

Также агентство приводит заявление посла Афганистана в Пакистане Омара Захилвала. Он рассказал, что операция была проведена в округе Кот афганской провинции Нангархар. Саид Хан был ликвидирован вместе со своими старшими командирами и боевиками.

Ранее сегодня стало известно, что в Ираке был ликвидирован один из главарей ИГ, который отвечал за продажу нефти. речь идет о Сами Джассиме аль-Джабури, известном также, как Хаджи Хамад. Он был ликвидирован вместе с помощником в ходе совместной операции иракских курдов и спецназа США.

Накануне генерал-лейтенант Армии США Шон Макфарланд заявил, что ИГ терпят одно поражение за другим в Сирии и Ираке. По данным американской разведки у ИГ под ружьем осталось не более 15 тысяч боевиков.