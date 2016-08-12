Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Северокорейская тяжелоатлетка Лим Джон Сим победила на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 75 кг и стала двукратной олимпийской чемпионкой, сообщает «Р-Спорт».

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Лим Джон Сим по совокупности двух попыток взяла вес 274 кг. Серебряным призером стала Дарья Наумова из Белоруссии (258 кг), а бронзовым — испанка Лидия Валентин Перес (257 кг).

Напомним, что на Олимпиаде-2012 в Лондоне Лим Джон Сим завоевала золото в весовой категории до 69 кг.

Сборная России по тяжелой атлетике исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) не была допущена до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро под предлогом обвинений в широкомасштабных применениях допинга.