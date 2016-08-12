Москва, 12 августа, 2016, 23:35 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают небольшой рост. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 12 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Цена на нефть марки североморская Brent на Лондонской товарно-сырьевой бирже возросла до $47,05 за баррель.

Техасская легкая WTI подорожала до $44,56 за баррель.

Последний раз Brent стоила столько 21 июля этого года.

Биржевые аналитики считают, что цены на нефть демонстрируют рост на фоне заявления председателя конференции ОПЕК, министра энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

На конференции ОПЕК он выразил мнение, что во второй половине 2016 года спрос на нефть будет расти, а недавнее снижение цен — это временное явление, которое не продлится долго.

Также ас-Сада напомнил, что в перспективе нефтяная отрасль столкнется со снижением объемов добычи нефти на фоне роста потребления из-за нехватки инвестиций.