Рим, 12 августа, 2016, 21:25 — ИА Регнум. По мнению итальянских СМИ, увольнение «ястреба» Иванова и замена его обычным дипломатом может означать смягчение позиции России по некоторым вопросам, в частности, во внешней политике.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Ивановым и Антоном Вайно. 12 августа 2016 года

«Новый порядок по решению Владимира Путина переводится как землетрясение в кремлевской иерархии, невозможно понять истинные причины только из официальных объяснений», — пишет информационное агентство Askanews. Как заявил сам Владимир Путин — во время встречи с уволенным и его заместителем Антоном Вайно — увольнение происходит по просьбе того же Иванова, который становится полпредом президента по вопросам охраны окружающей среды, экологии и транспорту, якобы сам Иванов содействовал назначению на свободное кресло Вайно, до сих пор заместителя главы администрации президента.

«Путин не хочет теорий о том, что Иванов отбывает из-за некого конфликта. Но Иванов является частью команды силовиков, и его уход со сцены является важным сигналом в этот важный момент. Иванов был бывшим сотрудником КГБ в Петербурге, как и президент, в кругах его считали возможным преемником Путина, он является ведущим представителем так называемого клуба «ястребов». И в соответствии с этим чтением, увольнение является способом «предупреждения» накануне выборов в Думу, которые рассматриваются многими как важный шаг для Путина для укрепления своей власти и для открытия новой президентской кандидатуры на 2018 год. Антон Вайно, дипломат, особо не засветившийся нигде, никогда не считался персонажем особенно влиятельным. Родился в Таллине, столице бывшей советской республики Эстонии, изучал международные отношения, работал несколько лет в Японии, вернулся в Москву и сделал карьеру в министерстве иностранных дел, а затем в правительственной администрации и администрации президента. Теперь он становится ключевой фигурой, катапультирован прямо в центр власти за счет Иванова».

По мнению агентства, Путин окружает себя новыми людьми потому, что теория «силовики у власти» не работает. Также это сигнал Западу, учитывая, что Иванов является промоутером жесткой линии как по Украине, так и по Сирии, однако рано говорить, что его увольнение повлечет действительно серьезные изменения. Иванова считают также промоутером недавней кампании против премьер-министра Дмитрия Медведева, который не является частью круга «сильных людей». «С сегодняшним увольнением Путин, таким образом, дал понять, что Медведев неприкосновенен, что он будет решать, следует ли сохранить его или нет у руля правительства», — делает выводы Askanews.