Санкт-Петербург, 12 августа, 2016, 19:25 — ИА Регнум. За места в парламенте Ленобласти будут бороться только пять партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко». Еще шесть партий, в соответствии с законом, для участия в выборах должны были собрать порядка 6500 подписей избирателей каждая. Однако ни одной из них это сделать не удалось.

Советский плакат «Дружно на выборы!»

Проверка выборки подписей в поддержку партий «Родина», «Коммунисты России», «Российский объединённый трудовой фронт», «Союз труда» и «Великое Отечество» выявила более 10% брака, а «Казачья партия» не смогла собрать необходимое количество автографов, что является основанием для отказа в регистрации партий на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области. Об этом сегодня, 12 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной Избирательной комиссии.

Сегодня официально было отказано в регистрации трем партиям: «Коммунисты России», «Родина» и «Казачья партия». Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Казачья партия» Ленобласти не смогла собрать необходимое количество подписей, а выборка автографов партии «Коммунисты России» показала 19,7% недостоверных подписей. Сегодня стало известно, что партия «Родина» также не прошла на выборы в связи с превышением количества брака в выборке подписей — этот показатель составил 10,8%.

Отказ в регистрации оставшимся трем партиям — вопрос времени. «У всех трех партий превышение. Это основание для отказа в регистрации. Официально решение будет принято в понедельник», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Леноблизбиркома.

Отметим, что сегодня также было принято решение о регистрации общеобластного списка партии «Единая Россия». Ранее были зарегистрированы остальные четыре парламентские партии. Таким образом, в предвыборной гонке будут участвовать только «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко», которым не нужно было собирать подписи избирателей.

Выборы в заксобрание пройдут 18 сентября вместе с выборами в Госдуму по смешанной системе. Выборы в заксобрание пятого созыва проходили 4 декабря 2011 года по смешанной системе. Из 50 избранных парламентариев 26 были депутатами Законодательного собрания четвертого созыва. В парламенте представлены четыре фракции: «Единая Россия» (31 депутат), «Справедливая Россия» (восемь), КПРФ (пять) и ЛДПР (четыре).

Новый состав будет работать по другой структуре: вместо пяти заместителей будет один вице-спикер, число постоянных комиссий сократится с 13 до 11. На постоянной основе с заработной платой будет работать только половина народных избранников.