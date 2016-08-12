Симферополь, 12 августа, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Крымские туроператоры, уполномоченные работать с туристами из Китая, разработали новые туры для гостей из Поднебесной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в секторе информационного сопровождения управления маркетинга и развития министерства курортов и туризма Крыма.

Маленькая туристка из Китая

«Наши туроператоры разработали туры с учетом предпочтений китайских путешественников, — сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий. — Программы туров переведены на китайский язык и направлены министерством курортов и туризма Крыма в Посольство Российской Федерации в Китайской Народной Республике и национальный туристский офис Visit Russia в Пекине для дальнейшего их продвижения».

Местные туроператоры уверены, что Крым может стать для туристов из Китая новым направлением, заинтересовать своей природой, тысячелетней историей, возможностью сочетать пляжный, оздоровительный, познавательный и экологический отдых.

В мае министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий в составе крымской делегации побывал Китае с рабочим визитом. Министерство совместно с туристическим бизнесом Китая и Крыма занимается разработкой «дорожной карты» по привлечению китайских туристов на полуостров.

После этой поездки спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в школах Крыма нужно учить китайский язык вместо английского. По его словам, уже сейчас в Китае вероятные партнёры Крыма заявляют, что готовы ехать на полуостров, но только если в их гостинице будут переводчики, в ресторанах меню на китайском языке, а также различные туристические указатели на дорогах и в городах. Это стало одним из условий привлечения туристов из КНР.