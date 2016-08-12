Москва, 12 августа, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Компании-партнеры по проекту строительства газопровода «Северный поток-2» решили не создавать консорциум в Польше. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба российской государственной корпорации «Газпром».

gazprom.ru Выход на берег «Северного потока» в Германии

Сообщается, что компании Engie, «Газпром», OMV, Shell, Uniper и Wintershall приняли решение отозвать поданное Польше уведомление о планируемом создании ими совместного предприятия для реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».

Ранее партнеры по «Северному потоку-2» подали в польский антимонопольный регулятор уведомление о создании консорциума и ожидали получения разрешения для выкупа долей в совместной компании. Но Польша в конце июля сказала «нет».

В связи с этим партнеры приняли решение отозвать уведомление. Теперь компании будут самостоятельно искать возможности вклада в проект, так как считают «Северный поток-2» крайне важным для европейской энергетической системы.

Решение заявителей об отзыве уведомления не повлияет на продолжение компанией Nord Stream 2 AG ранее запланированного строительства газопровода «Северный поток-2», включая график проекта, уверяет «Газпром».