Анкара, 12 августа, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Прокуроры Стамбула требуют назначить 5 лет тюремного заключения для лидера прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттина Демирташа, а также для другого её члена и депутата Сырры Сюрейя Ондера, передаёт ABC News. Их обвиняют в «пропаганде для террористической организации».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Поводом к обвинению послужила речь обоих политиков в 2013 г., когда они якобы поддержали запрещённую в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и её лидера Абдуллу Оджалана.

День слушания дела пока не определён.

Уголовное преследование Демирташа и Ондера стало возможным после того, как в мае десятков депутатов Великого Национального Собрания (парламент Турции) лишили иммунитета. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал привлечь депутатов ДПН к юридической ответственности, обвиняя их в связях с терроризмом и РПК.