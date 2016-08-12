Нижний Новгород, 12 августа, 2016, 16:51 — ИА Регнум. С начала года совокупный госдолг регионов Приволжского федерального округа увеличился на 15,742 млрд рублей или на 3%. Общий объем задолженности 14 субъектов превысил полтриллиона рублей и составил 539,491 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2016 года. Только государственные долги Приволжья в структуре задолженности всех регионов России составляют 23,3% от 2,314 трлн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долговая нагрузка

С начала года наблюдается стремление регионов к реструктуризации долговых обязательств путем замещения коммерческих кредитов бюджетными. Так, объем средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, в структуре госдолга ПФО сократился с января на 25 млрд рублей или 14,9%, составив 142,724 млрд рублей. В структуре всей задолженности коммерческие кредиты по-прежнему составляют значительную долю в размере 26,4%.

Объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, напротив, растет и в структуре госдолга составляет долю в 51,2%, увеличившись с 1 января на 35,529 млрд или 14,7%. Сумма бюджетных кредитов к июлю достигла 276,231 млрд рублей.

Наблюдается также незначительный рост объема ценных бумаг и суммы государственных гарантий субъектов — на 5% и 1,5% соответственно. За полугодие объем ценных бумаг вырос на 5,025 млрд рублей и составил 105,425 млрд рублей, в структуре долговых обязательств доля ценных бумаг достигла 19,5%. Сумма госгарантий увеличилась на 227 млн рублей, составив 15,109 млрд рублей, что в структуре государственного долга ПФО достигло доли в 2,8%. Госгарантии не представлены в структуре долговых обязательств Удмуртии и Саратовской области, ценных бумаг не имеют 6 регионов — Татария, Пермский край, Кировская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области.

Отметим, что в течение года госдолг регионов ПФО вырос на 50,401 млрд рублей или 10,3%, в течение трех лет — на 208,169 млрд рублей или 62,8%, в течение пяти лет субъекты нарастили долговые обязательства более чем в два раза — на 293,364 млрд рублей или 119,1%.

Лидером темпа роста объема долговых обязательств в течение полугода стала Мордовия, увеличив госдолг республики на 13,7% или 4,945 млрд рублей с января. Удмуртия нарастила задолженность на 12,5% или 5,25 млрд рублей, рост суммы госдолга Кировской области составил 12% или 3,007 млрд рублей. В диапазоне 7,4%-8,5% увеличился госдолг Ульяновской области, Башкирии и Марий Эл. Так, Ульяновская область увеличила долг на 8,5% или 1,88 млрд рублей, Башкирия — на 8,4% или 2,072 млрд рублей и Марий Эл — на 7,4% или 981 млн рублей. Госдолг Татарии вырос на 5,7% или 5,226 млрд рублей. Саратовская область увеличила задолженность на 3,9% или 2 млрд рублей, Самарская область — на 2,5% или 1,582 млрд рублей.

С января 2016 года из всех регионов Приволжья только пять субъектов сократили объемы долговых обязательств — Нижегородская, Пензенская, Оренбургская области, а также Чувашия и Пермский край. Лидером является Пермский край, госдолг которого снизился на 5,263 млрд рублей или 26,9%. Нижегородская область сократила долги на 4,149 млрд рублей, однако по сравнению с суммой долговых обязательств региона — только на 5%. Чувашия снизила задолженность на 1,404 млрд или на 9%. Оренбургская область сократила госдолг на 376 млн или 1,2%, Пензенская область — на 8 млн или 0,3%.

В настоящее время уровень долговой нагрузки 8 из 14 субъектов Приволжского федерального округа превышает 50%. Регионом с самым высоким показателем долговой нагрузки по состоянию на 1 июля текущего года является Мордовия, госдолг которой составляет 40,987 млрд рублей. Соотношение планируемых налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета в 2016 году и суммы долговых обязательств в Мордовии превышает 105,3%.

В группе регионов с показателем долговой нагрузки более 70% находятся Удмуртия с показателем 79,3% и Саратовская область — 77%. Показатель долговой нагрузки в Кировской области составил 60,4%.

Превысили 50% Нижегородская, Ульяновская области, а также Татария и Марий Эл. В этой группе лидирует Марий Эл с показателем 57,6%, Ульяновская область — 56,3%, Татария — 55,2% и Нижегородская область — 53,9%. Чуть ниже долговая нагрузка в Самарской области — 49,5% и в Пензенской области — 48,6%.

В Оренбургской области и Чувашии долговая нагрузка составляет 37,4% и 37,3% соответственно. Показатель долговой нагрузки в Башкирии составил 20,2%. Минимальную нагрузку в размере 14,6% испытывает бюджет Пермского края.

Согласно данным Росстата на 1 января 2016 года численность населения Приволжского федерального округа составляет 29,673 млн человек. Таким образом, средний объем задолженности на каждого жителя ПФО превышает 18,181 тыс. рублей.

Вновь лидером по размеру госдолга на душу населения является Мордовия — 50,76 тыс. рублей. В Удмуртии на каждого жителя приходится 31,049 тыс. рублей. Среди регионов, где на душу населения объем госдолга превышает 20 тыс. рублей Татария — 24,959 тыс. рублей, Нижегородская область — 21,693 тыс. рублей, Саратовская область — 21,066 тыс. рублей, Кировская область — 20,717 тыс. рублей, Марий Эл — 20,575 тыс. рублей и Самарская область — 20,026 тыс. рублей.

В четырех регионах сумма долговых обязательств на душу населения зафиксирован ниже 20 тыс. рублей: Ульяновская область — 19,067 тыс. рублей, Пензенская область — 15,758 тыс. рублей, Оренбургская область — 14,346 тыс. рублей и Чувашия — 10,42 тыс. рублей.

Минимальный показатель на душу населения наблюдается у Башкирии и Пермского края — 6,548 тыс. рублей и 5,42 тыс. рублей соответственно.