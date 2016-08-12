Москва, 12 августа, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Министерство образования и науки рекомендовало школам перейти на новую модель самомониторинга, в которой не будут учитываться показатели сдачи учениками Единого государственного экзамена. Об этой инициативе 12 августа объявил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов в ходе селекторного совещания в правительстве, пишет «КоммерсантЪ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Бланк ЕГЭ

«Мы считаем, что нельзя оценивать школы только и в первую очередь по результатам единого госэкзамена», — подчеркнул Ливанов.

В настоящее время, согласно закону «Об образовании», каждая школа должна ежегодно размещать на своем сайте результаты самомониторинга, одним из ключевых элементов которого являются показатели сдачи ЕГЭ.

Идея министерства заключается в том, чтобы выработать дифференцированный подход к образовательным учреждениям — так, успешность гимназии, собирающей лучших учеников города, должна оцениваться по иным критериям, нежели результативность обычной школы, пояснил министр.

В соответствии с этим подходом заведения будут поделены на различные группы для проведения оценки: например, городские и сельские, обычные школы и гимназии.

В свою очередь, сами показатели сдачи ЕГЭ предложено заменить на пять новых параметров: результаты участия в региональных и федеральных программах подготовки выпускников, прозрачность и объективность образовательного процесса, качество образовательной среды, массовость достижения базовых результатов и развитие таланта.

Модель «уже прошла обсуждение на общественном совете Рособрнадзора», заметил Ливанов, добавив, что министерство рекомендует «регионам использовать именно эту модель при оценке успешности и эффективности работы образовательных организаций». Теперь, в течение августа, модель будет активно обсуждаться на совещаниях с органами управления образованием в регионах.

Отметим, что в 2014 году указом президента показатель ЕГЭ уже был исключен из параметров оценки эффективности деятельности губернаторов и региональных властей, а в середине июля 2016 года от Рособрнадзора поступило предложение перестать оценивать по результатом единого экзамена и школы.

Тем временем, Министерство экономического развития на основе предложений Рособрнадзора разработало проект указа президента РФ, который исключит результаты ЕГЭ из оценки работы не только региональных властей, но органов местного самоуправления — городских округов и муниципальных районов.